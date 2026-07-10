«Si me pasa algo...»: Trump revela instrucciones secretas sobre Irán

El presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a hacer una declaración contundente sobre la posibilidad de un intento de asesinato en su contra por parte de Irán. Afirmó que ha dejado instrucciones previas de que, si él muere, Washington lanzará un ataque militar contra Irán sin precedentes en la historia.

Esta declaración se produce en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos e Irán se tensan aún más, provocando grandes debates en el ámbito internacional.

Trump: «Bombardéenlos como nunca antes»

New York Post En una entrevista concedida a la publicación, Donald Trump declaró que se considera uno de los principales objetivos de Irán.

Según sus palabras, si le ocurriera algo, se han dado instrucciones para responder a Irán con una fuerza sin precedentes.

Trump también enfatizó que no se trata solo del nuevo plan de asesinato de Irán, sino que el deseo de Teherán de eliminarlo es conocido desde hace muchos años.

¿Por qué Trump se considera un objetivo?

La publicación escribe que Irán ha mantenido una postura hostil hacia Trump desde que el general Qasem Soleimani murió en un ataque estadounidense en 2020.

Desde entonces, se señala que los servicios especiales estadounidenses han reforzado la seguridad del presidente y que las posibles amenazas han sido revisadas en varias ocasiones.

En julio de 2024, durante un intento de asesinato en un mitin electoral en Pensilvania, una bala rozó la oreja de Trump. Según la información oficial, no se ha confirmado que este evento esté relacionado con Irán.

La tensión aumentó aún más

En los últimos días, las relaciones entre Estados Unidos e Irán se han tensado aún más.

Según los informes, durante la ceremonia de entierro del líder supremo iraní Ali Jamenei, algunos manifestantes portaron pancartas con llamamientos contra Trump.

Al mismo tiempo, The New York Times informó que, al regresar de la cumbre de la OTAN, Trump utilizó el antiguo avión Air Force One en lugar del nuevo avión regalado por Qatar. La publicación escribió que esta decisión se tomó basándose en las recomendaciones de seguridad del Servicio Secreto de EE. UU.

Irán rechaza las acusaciones

Trump ya había afirmado anteriormente que el gobierno iraní había intentado organizar un asesinato contra él en dos ocasiones. Ha vinculado estas amenazas con las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, los funcionarios de Teherán rechazan categóricamente todas las acusaciones sobre la preparación de un asesinato contra Trump.

Por el momento, las autoridades estadounidenses no han proporcionado información adicional sobre las declaraciones de Trump.