Anunciadas las alineaciones para el España - Bélgica

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Anunciadas las alineaciones para el España - Bélgica

Se han dado a conocer las alineaciones iniciales de los equipos antes del próximo gran choque de los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. España y Bélgica saltan al campo con sus mejores futbolistas en busca de un lugar en las semifinales.

En el partido que comenzará a las 23:59 (hora de Taskent), los aficionados serán testigos de un duelo intenso con estrellas como Yamal, De Bruyne, Rodri, Courtois y Doku.

España apuesta por un once ofensivo

En el once inicial de la selección española, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena liderarán la línea de ataque.

Se espera que Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo dirijan el juego en el medio campo. En defensa, jugarán Cubarsí, Laporte y Cucurella.

Bélgica confía en De Bruyne y Doku

En la alineación de Bélgica, la atención se centrará en Kevin De Bruyne y Jérémy Doku. En ataque, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard les brindarán apoyo.

La portería estará custodiada por el experimentado Thibaut Courtois.

Copa Mundial 2026. Cuartos de final

España — Bélgica

España: Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Oyarzabal, Yamal.

Bélgica: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Doku, De Ketelaere, Trossard.

¿Quién se llevará el pase a las semifinales?

Ambos equipos cuentan con jugadores capaces de decidir el destino del partido con una sola jugada. Por ello, es natural esperar un ritmo alto y una lucha intensa desde los primeros minutos.

¿Quién crees que se clasificará para las semifinales en el duelo entre España y Bélgica?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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