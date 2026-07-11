La startup Phia, cofundada por la hija de Bill Gates, acusada de fraude

La startup de compras Phia, cofundada por Phoebe Gates, hija del multimillonario Bill Gates, y su socia Sophia Kianni, se encuentra en el centro de una grave controversia. Según una investigación realizada por Bloomberg, la plataforma está acusada de utilizar un método desleal conocido como «cookie stuffing». Este método habría permitido a la startup obtener ilegalmente comisiones por ventas que no generó. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

El proyecto Phia se fundó en 2025 y logró recaudar más de 40 millones de dólares en poco tiempo. La presencia de estrellas de fama mundial como Kim Kardashian y Hailey Bieber entre los inversores había aumentado aún más el interés en el proyecto. Sin embargo, se espera que las recientes acusaciones dañen gravemente la reputación de la startup y pongan en duda su futuro.

Según Bloomberg, Phia funciona como una extensión de navegador y ayuda a los usuarios a encontrar los precios más bajos y códigos de descuento en diversas tiendas en línea. El sistema opera bajo el marketing de afiliación: si un usuario realiza una compra a través de la aplicación, la tienda paga una comisión a la startup.

Competencia desleal y mecanismo de «cookie stuffing»

Durante la investigación se descubrió que, incluso cuando un usuario accedía a un sitio de tienda en línea por sí mismo o a través de otra plataforma, Phia abría secretamente una nueva página en segundo plano. Durante el proceso de pago, el programa eliminaba los códigos de referencia de otros socios y los sustituía por el suyo propio. Como resultado, la recompensa por la compra no iba al referente real, sino a la cuenta de Phia.

Tras revelarse este caso, Impact.com, una de las mayores plataformas de afiliación, dejó de trabajar con Phia y la excluyó del sistema. Cabe señalar que este tipo de prácticas ya han provocado disputas entre grandes empresas anteriormente. Por ejemplo, el servicio Honey, propiedad de PayPal, se enfrenta actualmente a una demanda por acusaciones similares.

En comentarios a Bloomberg, los representantes de Phia declararon que el problema había sido identificado y que se habían tomado todas las medidas necesarias para solucionarlo. Aunque una verificación posterior realizada por el medio confirmó que el error fue corregido, aún no está claro si los socios y grandes minoristas estarán satisfechos con esta «corrección».

En un momento en que las compras en línea y los servicios de cashback son cada vez más populares, este tipo de fraudes tecnológicos ponen sobre la mesa la cuestión de la ética digital en el mercado internacional. Por ahora, la dirección de Phia y Phoebe Gates se mantienen al margen de hacer declaraciones oficiales adicionales sobre la situación.