Revolución espacial: Zenno Astronautics prueba un motor magnético sin combustible

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Revolución espacial: Zenno Astronautics prueba un motor magnético sin combustible

La startup neozelandesa Zenno Astronautics ha probado con éxito una tecnología que promete transformar la industria espacial. La empresa utilizó por primera vez en el espacio un sistema que funciona con imanes superconductores, eliminando la necesidad de combustible químico tradicional para maniobrar satélites. Esta tecnología podría prolongar significativamente la vida útil de los satélites y reducir los costos de exploración espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este sistema, llamado Supertorquer, estaba instalado en el satélite Mira de la empresa Impulse Space. El dispositivo fue puesto en órbita en noviembre pasado durante una misión de SpaceX. Durante las pruebas, el sistema demostró que puede cambiar con éxito la orientación del satélite interactuando con el campo magnético de la Tierra.

Principio de funcionamiento y ventajas de la tecnología

A diferencia de los motores tradicionales, el Supertorquer utiliza la energía eléctrica obtenida de paneles solares. Esta energía alimenta bobinas superconductoras para generar un campo magnético controlado. Dicho campo interactúa con el campo magnético terrestre para generar la fuerza necesaria para rotar el aparato. En este proceso no se consume combustible, lo que ayuda a reducir el peso del satélite.

Para alcanzar el estado de superconductividad, las bobinas deben estar a temperaturas muy bajas. Los ingenieros de Zenno Astronautics desarrollaron un sistema de refrigeración especial adaptado a las condiciones espaciales. Este sistema mantiene la temperatura de las bobinas a -196 °C mediante una bomba de calor y aislamiento multicapa. Lo más importante es que este complejo proceso de refrigeración consume solo 48 vatios de energía.

Planes futuros: de la Luna a Marte

Según Max Arshavsky, fundador y director ejecutivo de Zenno Astronautics, la energía solar es ilimitada en el espacio, por lo que el uso de sistemas magnéticos es la forma más eficiente de controlar satélites. La empresa planea expandir esta tecnología en el futuro. Los objetivos futuros incluyen:

  • Mejorar los sistemas de encuentro y acoplamiento de naves espaciales;
  • Crear motores magnéticos alimentados solo por energía solar para naves que viajen a la Luna y Marte;
  • Diseñar escudos magnéticos para proteger contra la radiación espacial.
Aunque la idea de la protección contra la radiación es solo un concepto por ahora, el éxito del sistema de dirección sin combustible ha iniciado una nueva era en las tecnologías espaciales. Según Ixbt.com, este invento permitirá que los satélites permanezcan más tiempo en órbita, ya que su actividad ya no dependerá de las limitadas reservas de combustible a bordo.

КосмосТехнологияZenно АстронаутиксSpaceXСунъий Йўлдош
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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