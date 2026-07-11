Revolución en la energía nuclear: Ampera desarrolla un reactor que no requiere combustible durante 30 años

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Revolución en la energía nuclear: Ampera desarrolla un reactor que no requiere combustible durante 30 años

La empresa estadounidense Ampera ha anunciado un nuevo proyecto que promete ser un punto de inflexión en el sector energético. En colaboración con Adelphi Technology, la compañía ha obtenido derechos exclusivos sobre tecnología de generación de neutrones. Esta asociación tiene como objetivo desarrollar reactores nucleares subcríticos ultra compactos y seguros, diseñados para suministrar energía ininterrumpida a Data-centers, complejos industriales y bases militares. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal de la tecnología de Ampera reside en su naturaleza subcrítica. A diferencia de las centrales nucleares tradicionales, estos reactores no pueden mantener una reacción en cadena de forma autónoma. Se requiere una fuente de neutrones externa para iniciar y sostener el proceso. Según ixbt.com, si el generador externo se apaga, la reacción nuclear se detiene casi instantáneamente. Este es un mecanismo de seguridad de alto nivel que minimiza el riesgo de desastres tecnológicos.

Colaboración tecnológica y nuevas oportunidades

Como parte del proyecto, Ampera adquirió una participación en la empresa californiana Adelphi Technology. Esta compañía lleva más de 40 años dedicada a la creación de fuentes de neutrones compactas para proyectos científicos y gubernamentales. Ahora, estos desarrollos de laboratorio se adaptarán a sistemas energéticos comerciales. Desde finales de 2025, los expertos trabajan en la integración de generadores de neutrones en la arquitectura de los futuros reactores.

Ampera ya ha dado pasos importantes hacia la creación de su plataforma nuclear. En particular, la empresa presentó un prototipo a escala real del núcleo del reactor fabricado mediante impresión 3D. Esta estructura de carburo de silicio destaca por su durabilidad y eficiencia.

30 años de energía autónoma y reserva de combustible

Los desarrolladores afirman que los reactores de nueva generación podrán funcionar hasta 30 años sin necesidad de cambiar el combustible. Este indicador es especialmente crucial para instalaciones en zonas remotas y el transporte marítimo. En el futuro, se prevé que estos dispositivos se utilicen en las siguientes áreas:

  • Suministro de energía autónoma para grandes Data-centers;
  • Fuente de energía estable para empresas industriales y fábricas;
  • Independencia energética para bases militares e instalaciones estratégicas;
  • Motores compactos para grandes buques y submarinos.
Ampera también está desarrollando su propia infraestructura de combustible. La empresa estableció una filial en Australia dedicada al suministro de torio y a la producción de tipos de combustible nuclear prometedores. El torio se considera una materia prima más segura y abundante en la naturaleza que el uranio tradicional.

Para países que están modernizando sus sistemas energéticos y muestran interés en la energía atómica, estas tecnologías compactas y seguras podrían ser de gran relevancia en el futuro. Los reactores modulares pequeños se distinguen por construirse más rápido y ser más seguros de gestionar que las grandes centrales nucleares.

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Abror Shuhratov
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