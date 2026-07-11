Meta elimina una polémica función de IA en Instagram tras las protestas de los usuarios

La corporación Meta ha cancelado una nueva función en la red social Instagram que permitía editar fotos de los perfiles públicos de los usuarios mediante inteligencia artificial. Esta decisión se tomó tras la fuerte protesta de los usuarios de la red social y de los defensores de los derechos. Los representantes de la empresa admitieron que la nueva tecnología no dio los resultados esperados y planteó dudas sobre la seguridad. Así lo informa Techcrunch.com .

A principios de semana, Meta había presentado un nuevo generador de IA llamado Muse Image, desarrollado por su división Meta Superintelligence Labs. Como parte de esta herramienta, se permitía a los usuarios etiquetar otra cuenta pública mediante el símbolo @ y crear nuevas imágenes basadas en sus fotos. Sin embargo, el problema principal era que no se enviaba ninguna notificación a la persona cuya foto se estaba utilizando.

Según TechCrunch, esta función causó un gran revuelo en Internet tan pronto como se anunció. Muchos expertos y usuarios expresaron su preocupación por la violación de la privacidad y el riesgo de uso ilegal de la propiedad intelectual. Incluso importantes publicaciones tecnológicas llegaron a publicar guías especiales sobre cómo desactivar esta función.

Cuestión de seguridad y control

En un comunicado publicado en su blog oficial, Meta destacó que se tuvieron en cuenta los comentarios de los usuarios. "Nuestro objetivo era ofrecer una herramienta creativa útil y permitir a las personas controlar cómo se utiliza su contenido. Sin embargo, escuchamos las opiniones de que esta función no cumplía con el objetivo esperado y decidimos eliminarla por completo", señaló la empresa.

Según Dylan Byers, fundador de Puck News, Meta recibió presiones no solo de usuarios comunes, sino también de grandes agencias de talentos, incluida la famosa CAA (Creative Artists Agency). El riesgo de que la imagen de figuras famosas fuera utilizada por la IA para diversos fines, incluida la creación de contenido inapropiado, impulsó la rápida adopción de esta decisión.

Desde que la inteligencia artificial se integró en las redes sociales, los casos de uso indebido de esta tecnología han ido en aumento. En particular, la creación de imágenes obscenas mediante la falsificación de la imagen de mujeres famosas (deepfake) se ha convertido en un problema global. La función presentada por Meta podría haber abierto la puerta a tales abusos.

Esta noticia también es importante para los usuarios de Uzbekistán, ya que Instagram es una de las plataformas más populares del país. La cuestión de la seguridad de los datos personales y las fotos también se discute con frecuencia en el segmento local. Este paso atrás de Meta demostró que los gigantes tecnológicos están obligados a escuchar las demandas de seguridad de los usuarios.

Actualmente, las demás funciones del generador Muse Image siguen operativas, pero la posibilidad de crear imágenes basadas en los perfiles públicos de otras personas ha sido bloqueada por completo. La empresa promete fortalecer aún más los filtros de seguridad antes de introducir este tipo de herramientas en el futuro.