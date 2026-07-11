Un nuevo smartphone con una batería récord de 10 000 mAh en desarrollo en China

Se espera una nueva revolución tecnológica en el mercado de los smartphones. Uno de los fabricantes chinos está trabajando en un nuevo flagship que no solo contará con una batería de altísima capacidad, sino que también será líder en claridad de imagen y velocidad. Gracias a sus especificaciones técnicas, este dispositivo podría superar a muchos de los smartphones gaming disponibles actualmente en el mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el reconocido insider Digital Chat Station, el nuevo gadget estará equipado con una batería masiva de 10 000 mAh. Actualmente, el fabricante está probando dos variantes de la batería. En ambos casos, el contenido de silicio en la batería es de aproximadamente el 25 %. Esta tecnología permite aumentar significativamente la capacidad sin incrementar el tamaño de la batería.

Otro aspecto único del dispositivo se encuentra en su pantalla. Se informa que el smartphone contará con una pantalla con una tasa de refresco de 185 Hz. Esta cifra es muy superior al estándar de 120 Hz de los flagships actuales o a los 144-165 Hz de los dispositivos gaming. Tal frecuencia garantiza una fluidez extrema en la interfaz y una precisión máxima en juegos dinámicos.

El nuevo paso de la marca OnePlus

Según los expertos, se trata del futuro flagship de la marca OnePlus . Anteriormente, ya circulaban informes de que esta marca estaba investigando pantallas de 185 Hz. El hecho de que otros grandes fabricantes aún no se apresuren a producir en masa pantallas con tal frecuencia podría otorgar a OnePlus una ventaja competitiva única.

El rendimiento del smartphone estará a cargo del procesador más reciente de la serie Snapdragon 8 de Qualcomm. Este chip garantiza no solo una alta velocidad, sino también eficiencia energética. La tecnología de carga rápida de 100 W permitirá recargar incluso una batería de 10 000 mAh en poco tiempo.

Lo interesante es que el nuevo dispositivo contará con un modo de «super-rendimiento», que mejorará la función de carga inversa (reverse charging) para otros dispositivos externos. Esto amplía las posibilidades de utilizar el smartphone como una fuente de energía (powerbank).

Digital Chat Station es una fuente fiable que ha anunciado anteriormente primicias tecnológicas importantes. En particular, predijo con precisión las características de los modelos Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como que el smartphone Realme GT 7 Pro vendría con una pantalla Samsung. Por lo tanto, se espera que la información sobre este nuevo flagship se confirme pronto.

Los dispositivos OnePlus son conocidos por la calidad de su software y sus potentes características técnicas. Si este modelo se lanza, sin duda se convertirá en la opción ideal para quienes viajan mucho y para los entusiastas de los juegos móviles.