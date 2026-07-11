Se revela la capacidad de la batería del primer smartphone plegable de Apple, el iPhone Ultra

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Se revela la capacidad de la batería del primer smartphone plegable de Apple, el iPhone Ultra

Los informes de que Apple está trabajando en su primer smartphone plegable, el iPhone Ultra, están despertando un gran interés en el mundo tecnológico. Según la información proporcionada por el famoso insider chino Digital Chat Station, el sistema de batería del nuevo dispositivo ha sido certificado y se espera que supere incluso a su principal competidor, Samsung, en cuanto a capacidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los documentos de certificación indican que uno de los proveedores de Apple ha registrado un conjunto compuesto por dos baterías. Un sistema de batería de dos partes es habitual en los smartphones plegables, lo que permite colocar elementos de alimentación en ambas mitades del dispositivo. Según la publicación ixbt.com, la capacidad nominal de la primera batería es de 1921 mAh, y la de la segunda es de 2962 mAh.

La capacidad nominal total de estos dos elementos es de 4883 mAh. Teniendo en cuenta los estándares técnicos y la diferencia entre la capacidad nominal y la típica, se espera que el iPhone Ultra llegue al mercado con una batería de 5000 mAh. Esta cifra será sin duda uno de los resultados más altos en la historia de los smartphones de Apple, permitiendo a los usuarios disfrutar de una autonomía prolongada.

Competencia y superioridad técnica

A modo de comparación, se estima que el próximo modelo Galaxy Z Fold8 de Samsung estará equipado con una batería de 4800 mAh. Solo la versión de gama alta de esta serie, el modelo Galaxy Z Fold8 Ultra, podría contar con una fuente de energía idéntica a la del dispositivo de Apple, es decir, 5000 mAh. Por lo tanto, el iPhone Ultra tendrá una reserva de energía mayor que los smartphones plegables estándar de Samsung.

Se espera que la presentación del iPhone Ultra tenga lugar al mismo tiempo que los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, es decir, en septiembre del próximo año. Aunque anteriormente circularon rumores sobre un retraso en el proyecto del smartphone plegable, la información más reciente confirma que Apple está siguiendo el plan establecido.

El insider Digital Chat Station ya se ha ganado la confianza por haber sido uno de los primeros en publicar información precisa sobre dispositivos como el Xiaomi 15 y el Realme GT 7 Pro. Por ello, estas noticias sobre el iPhone Ultra están siendo tomadas en serio por la comunidad tecnológica. Con este paso, Apple parece tener como objetivo establecer nuevos estándares en el mercado de los smartphones plegables.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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