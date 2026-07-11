El Xiaomi Router BE19000 Pro llega a Europa: Wi-Fi 7 y ultra velocidad

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha lanzado oficialmente su router más potente y moderno, el modelo Router BE19000 Pro, en el mercado europeo. Este dispositivo es considerado uno de los representantes más avanzados no solo de la marca, sino también del segmento actual de equipos de red para el hogar y la oficina. Basado en el nuevo estándar Wi-Fi 7, este router promete velocidades de conexión inalámbrica récord. Así lo informa Ixbt.com informa .

Por ahora, la novedad ha aparecido en el mercado alemán con un precio bastante elevado, fijado en 895 euros. Según ixbt.com, este precio se justifica por las características de nivel profesional del dispositivo y su adaptación a las tecnologías del futuro. El Router BE19000 Pro funciona en un sistema de tres bandas (2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz), lo que permite una distribución eficiente de la carga en la red.

Velocidad y capacidades técnicas sin precedentes

Xiaomi afirma que el Router BE19000 Pro puede alcanzar teóricamente una velocidad de transferencia de datos de hasta 19 000 Mbit/s (19 Gbit/s). Por supuesto, la velocidad real puede variar según los requisitos regulatorios de los diferentes países y la potencia de los dispositivos utilizados. No obstante, el estándar Wi-Fi 7 es ideal para gamers y streamers profesionales gracias a su capacidad para reducir la latencia al mínimo.

Uno de los aspectos únicos del dispositivo es su conjunto de interfaces cableadas. El router está equipado con varios puertos de alta velocidad que permiten conectar servidores o PC de juegos que transfieren grandes volúmenes de datos. Esto permite convertir la red de internet doméstica en un pequeño centro de datos.

Posibilidad de crear almacenamiento en la nube personal

La presencia de una ranura M.2 especial dentro de la carcasa del Router BE19000 Pro fue una sorpresa para los usuarios. Al instalar un SSD en esta ranura, es posible utilizar el router como un almacenamiento en red (NAS) sencillo. Como resultado, los usuarios pueden guardar sus archivos directamente en su propio dispositivo y acceder a ellos de forma remota sin depender de servicios en la nube de terceros.

Las dimensiones del dispositivo son 242 × 70 × 273 mm, lo que indica su diseño imponente. Por ahora, Xiaomi no ha dado información oficial sobre cuándo aparecerá este router insignia en otras regiones, incluyendo Asia Central. Sin embargo, su debut en Europa es una señal de que las ventas globales podrían comenzar pronto.

Para los usuarios, este dispositivo podría ser especialmente interesante en una época en la que el internet de fibra óptica de alta velocidad se está extendiendo ampliamente. Aunque su precio es alto, se considera una inversión con una reserva tecnológica para muchos años.