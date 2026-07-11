1X presenta manos ultra sensibles similares a las humanas para su robot NEO

Ha ocurrido una innovación capaz de marcar un antes y un después en el mundo de la robótica: la empresa noruega 1X ha presentado una nueva generación de manos robotizadas para su robot humanoide NEO. Esta tecnología permite a los robots no solo realizar movimientos complejos, sino también percibir el entorno como un humano. Se espera que este desarrollo sea un paso decisivo en la integración de los robots en nuestra vida cotidiana. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las nuevas manos tienen 25 grados de libertad y sus capacidades de movimiento se han acercado al máximo a las de una mano humana. Según Ixbt.com, la singularidad de este sistema es que no solo ejecuta comandos, sino que también puede medir el impacto externo. 22 grados de libertad corresponden a los dedos y la palma, y 3 a la muñeca. Esto permite al robot sentir la fuerza de contacto con los objetos en tiempo real y corregir la precisión del agarre.

Excelencia tecnológica y sensibilidad

Los ingenieros de 1X utilizaron un sistema de "tendón" (tendon-driven) para crear las manos. En este enfoque, los motores que generan el movimiento se colocan fuera de las articulaciones y la fuerza se transmite a través de cables flexibles. Tal construcción replica el principio de funcionamiento de los tendones biológicos y reduce la inercia del sistema. Como resultado, el robot puede doblar sus dedos de forma segura en colisiones inesperadas y evitar dañar a las personas cercanas.

Los indicadores técnicos también son sorprendentes: la fuerza de flexión en las puntas de los dedos alcanza los 45 Newtons, y la precisión de posicionamiento es de 0,2 mm. Los sensores táctiles instalados en la superficie de los dedos son capaces de detectar la presión, el punto de contacto e incluso el momento en que un objeto se desliza. Este nivel de precisión permite al robot realizar trabajos delicados de nivel artesanal.

Montar sets de LEGO y recoger monedas pequeñas;

Conectar cables USB-C y enroscar bombillas;

Servir té, clasificar uvas y manipular objetos de vidrio frágiles;

Comunicarse en lenguaje de señas y limpiar superficies.

Las nuevas manos del robot NEO no solo son delicadas, sino también resistentes. Están protegidas contra la humedad según el estándar IP68 y fabricadas con materiales seguros para el contacto con alimentos. Esto significa que el robot puede usarse en la cocina o lavarse bajo el agua corriente después de ensuciarse. La muñeca tiene un par de 17,75 N·m, suficiente para usar herramientas más pesadas, abrir puertas y empujar carritos.

Producción masiva y perspectivas de futuro

La empresa 1X ya ha puesto en marcha una línea dedicada a la producción de estas manos y planea fabricar 10 000 unidades al año. Lo más importante es que todos los componentes, desde los motores hasta los recubrimientos de polímero, se fabrican internamente. Esto acelerará la producción a gran escala de robots humanoides y ayudará a recopilar la base de datos necesaria para entrenar sistemas de AI.

Para mercados en desarrollo, tales tecnologías podrían revolucionar el sector de servicios y las tareas domésticas en el futuro. Si los robots realmente pueden realizar movimientos tan delicados como una mano humana, se convertirán en asistentes indispensables para el cuidado de ancianos o procesos de mantenimiento técnico complejos. Este logro de 1X demuestra que los robots ya no son solo piezas de metal, sino que se están convirtiendo en socios inteligentes y sensibles.