Crisis en la selección de Bélgica: Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois consideran su retiro

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Crisis en la selección de Bélgica: Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois consideran su retiro

Tras la decepcionante participación de la selección nacional de Bélgica en la Copa del Mundo, dos de sus principales estrellas, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, han anunciado que aún no han tomado una decisión definitiva sobre su futuro internacional. Después de la derrota ante España, los jugadores veteranos comenzaron a hablar sobre la posibilidad de poner fin a su carrera en el equipo nacional. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Según el diario Sporza, el centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, no ocultó que el agotamiento físico y las graves lesiones de los últimos años están influyendo en su decisión. El jugador de 35 años ha disputado 124 partidos con la selección y ha sido durante mucho tiempo el líder de los «Diablos Rojos». Sin embargo, una compleja cirugía a finales de 2025 y las constantes cargas de trabajo han afectado su salud.

Kevin De Bruyne: «Necesito un descanso»

«He tenido dos o tres temporadas muy difíciles seguidas. A los 35 años no es fácil darlo todo cada día, pero he intentado ser un ejemplo para el equipo joven. Por ahora no puedo decir que dejo la selección, pero necesito un pequeño descanso. Veremos qué pasa después», destacó Kevin De Bruyne.

La situación del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, también es bastante seria. Tras lesionarse durante el torneo y verse obligado a abandonar el campo, el guardameta expresó su intención de renunciar por completo a los partidos de la Liga de Naciones. Según él, esta medida le permitirá recuperar fuerzas y prepararse para los partidos de clasificación de la próxima Eurocopa.

Negociaciones con el entrenador y la federación

Courtois quiere decidir su futuro en consulta con el entrenador Rudi Garcia y la Federación Belga de Fútbol. Aunque el portero, con 115 partidos internacionales, siente que sigue siendo necesario para el equipo, señaló que su condición física es la prioridad. Su objetivo principal es mantener el equilibrio entre el club y la selección.

La salida de estas dos estrellas sería, sin duda, una gran pérdida para el fútbol belga. Representantes de la «generación dorada», estos jugadores han sido los pilares del equipo durante muchos años. Ahora, la dirección de la federación debe tomar una difícil decisión entre integrar a los jóvenes talentos y mantener a los veteranos en la plantilla.

Por ahora, ni Kevin De Bruyne ni Thibaut Courtois han tomado una decisión final. El futuro de los jugadores dependerá de las conversaciones internas de los próximos meses y de su proceso de recuperación física. Los aficionados belgas esperan ver a sus leyendas vestir una vez más la camiseta nacional.

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