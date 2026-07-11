Estados Unidos reactiva la producción de microcircuitos resistentes para el espacio y la defensa

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha dado un paso más en el desarrollo de tecnologías estratégicas. Se han asignado 16 millones de dólares a BAE Systems para reactivar la producción de microcircuitos resistentes a la radiación (Radiation-Hardened Microelectronics, RHM). Esta inversión tiene como objetivo suministrar semiconductores capaces de funcionar de forma continua en condiciones espaciales extremas y en sistemas militares complejos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la financiación se realiza en el marco del programa Defense Production Act Title III. El objetivo principal de este programa es mantener tecnologías estratégicas dentro del país y proteger la cadena de suministro de factores externos. Los chips resistentes a la radiación son vitales en entornos donde los semiconductores comunes fallan, como en el espacio exterior o en sistemas de misiles.

Plataforma RH45: Una solución fiable y económica

El proyecto se centra en la reactivación de la plataforma de producción RH45 Storefront. Esta plataforma se basa en la tecnología Radiation Hardened by Design (RHBD) y está especializada en la fabricación de microcircuitos de silicio sobre aislante (silicon-on-insulator, SOI) de 45 nm. Esta tecnología garantiza que los chips mantengan su funcionalidad incluso bajo la influencia de la radiación.

Según los expertos del Pentágono, mantener y actualizar la plataforma existente es muy eficiente desde el punto de vista económico. Esto permite a las agencias gubernamentales y a los contratistas de defensa utilizar soluciones ya certificadas y probadas sin tener que diseñar nuevas arquitecturas desde cero. Como resultado, el proceso de creación de nuevos aparatos espaciales y sistemas de defensa se acelera considerablemente.

Independencia estratégica y seguridad

Hoy en día, la inestabilidad en la cadena de suministro de semiconductores se ha convertido en un problema global. Con esta inversión, Estados Unidos busca fortalecer su base de producción interna y reducir la dependencia de proveedores extranjeros para componentes críticos. Esto es especialmente importante para dispositivos de alta tecnología relacionados con la seguridad nacional.

Una vez que la nueva línea de producción esté en funcionamiento, Estados Unidos podrá dotar no solo a sus programas espaciales, sino también a sus modernos sistemas de defensa antimisiles, con la electrónica más fiable. Aunque la tecnología de 45 nm pueda parecer superada por los chips de los smartphones modernos, en el ámbito espacial y militar el énfasis no está en la velocidad, sino en una durabilidad "inmortal".

En conclusión, este proyecto en asociación con BAE Systems es un eslabón importante para garantizar la soberanía tecnológica de Estados Unidos. La disponibilidad de una base certificada reducirá los costes de desarrollo de sistemas complejos en el futuro y contribuirá a aumentar la competitividad de la industria espacial estadounidense.