En Tayikistán, el calor extremo derrite los separadores de carretera de plástico (video)

El intenso calor observado en Tayikistán ha provocado una situación inusual en las calles de Dusambé. En un video difundido en redes sociales se observa cómo los separadores de plástico instalados en la carretera se ablandaron y perdieron su forma debido al calor.

Las imágenes muestran los equipos de plástico inclinados hacia un lado y algunas partes deformadas. Esta situación demostró una vez más que los objetos expuestos al sol en días de calor extremo pueden calentarse a temperaturas mucho más altas que la del aire.

Los expertos señalan que los pavimentos de asfalto y hormigón absorben rápidamente la luz solar. Por ello, la superficie de la carretera, especialmente en las horas más calurosas del día, alcanza temperaturas significativamente superiores a la del aire.

El video está siendo ampliamente debatido en las redes sociales. Los usuarios escriben sobre la necesidad de utilizar materiales resistentes al calor en la infraestructura vial bajo estas condiciones.