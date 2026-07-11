«Este debate lo crean los medios»: Martínez responde a las preguntas sobre el arbitraje

El defensa de la selección argentina, Lisandro Martínez, respondió a los debates sobre si los árbitros están favoreciendo a los campeones vigentes en la Copa Mundial 2026. Según él, el equipo se centra en el juego en el campo y no en estas polémicas.

Argentina se enfrentará a Suiza en los cuartos de final. Antes del encuentro, el tema del arbitraje ha vuelto a estar en el centro de la agenda.

Martínez pone fin a los debates

Lisandro Martínez fue cuestionado sobre si los árbitros están tomando decisiones a favor de la selección argentina.

«No tengo nada que decir. Ustedes son los que crean estos debates. Nosotros nos enfocamos en dar el 100 % en el campo», declaró.

En su opinión, los jugadores deben luchar por el resultado sin distraerse con discusiones externas.

Argentina ante una nueva gran prueba

Los campeones del mundo vigentes se medirán ante la selección de Suiza en los cuartos de final.

Aunque Argentina es considerada una de las favoritas del torneo, la presión sobre el equipo se mantiene alta en cada partido.

Defendiendo el estatus de campeón vigente

La Copa Mundial 2026, que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos, continuará hasta el 19 de julio.

La selección argentina es la actual campeona del mundo. Ahora, el equipo debe superar el obstáculo de Suiza para avanzar a la siguiente fase.