32 horas bajo los escombros: La sonrisa de Fabiana, de 12 años, conmueve a Internet

En Venezuela, tras un terremoto, Fabiana Blanco, de 12 años, quedó atrapada bajo los escombros. Según la BBC, la niña permaneció sola durante unas 32 horas sin agua ni comida.

Los rescatistas trabajaron arduamente para encontrarla. Finalmente, se abrió un pequeño hueco entre los escombros, a través del cual se estableció contacto con Fabiana.

En el video se ve a la niña sonriendo a través de ese agujero. Este momento se volvió viral en Internet y muchos usuarios lo calificaron como un símbolo de esperanza.

Mientras estaba bajo los escombros, Fabiana también utilizó su teléfono. Grabó un video para que sus seres queridos supieran dónde estaba y para ayudar a los rescatistas a llegar hasta ella.

El hallazgo de la niña con vida recibió una atención especial en los medios de comunicación que cubrían las secuelas del terremoto. Su historia demuestra que la esperanza puede mantenerse incluso en situaciones críticas.