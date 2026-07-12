Lenovo presenta sus primeros portátiles ThinkPad con procesadores Intel Wildcat Lake

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Lenovo presenta sus primeros portátiles ThinkPad con procesadores Intel Wildcat Lake

Lenovo, una de las marcas líderes en el mercado de portátiles, ha renovado su famosa línea empresarial. La compañía ha presentado oficialmente sus primeros portátiles equipados con procesadores Intel Wildcat Lake: los modelos ThinkPad E14 Gen 8 y ThinkPad E16 Gen 4. Estos dispositivos están diseñados para usuarios que priorizan la eficiencia energética sobre el alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los nuevos portátiles vienen equipados con procesadores Intel como el Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330 y Core 7 360. Según ixbt.com, estos chips de la serie Wildcat Lake tienen una arquitectura única: todos cuentan con solo dos núcleos de rendimiento principales y cuatro núcleos de bajo consumo (LP). Esto ayuda a ahorrar significativamente la batería y permite trabajar durante largos periodos sin necesidad de carga.

Características técnicas y pantalla

El modelo ThinkPad E14 Gen 8 está equipado con una pantalla de 14 pulgadas, mientras que el ThinkPad E16 Gen 4 cuenta con una de 16 pulgadas. Ambos modelos utilizan paneles IPS con resolución WUXGA y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Esta característica evita la fatiga visual durante el trabajo de oficina y proporciona una imagen fluida.

En cuanto a la memoria, Lenovo no ha escatimado: los portátiles se ofrecen con hasta 32 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento SSD. Cabe destacar que estos dispositivos no cuentan con tarjetas gráficas (GPU) dedicadas; todos los procesos gráficos son gestionados por el chip gráfico integrado en el procesador. Esto garantiza que los portátiles no se sobrecalienten y funcionen de forma silenciosa.

Conectividad y autonomía

Siguiendo los estándares modernos, los nuevos modelos ThinkPad admiten la última tecnología Wi-Fi 7. Los dispositivos también cuentan con dos puertos Thunderbolt 4 para la transferencia de datos a alta velocidad y la conexión de monitores externos. El grosor del chasis es de aproximadamente 20 mm y el peso varía de 1,4 kg a 1,7 kg según el modelo elegido.

En cuanto a la capacidad de la batería, se ofrecen dos opciones a los usuarios: 48 Wh o 64 Wh. Junto con el bajo consumo de energía de los procesadores Wildcat Lake, se espera que estas baterías sean suficientes para una jornada laboral completa. Aunque aún no se ha anunciado el precio exacto, los expertos estiman que estos portátiles llegarán al mercado a precios asequibles.

La serie Lenovo ThinkPad también es valorada en el mercado de Uzbekistán por su durabilidad y su cómodo teclado. Estos nuevos modelos de bajo consumo podrían ser ideales para profesionales en constante movimiento y estudiantes que necesitan una larga duración de batería.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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