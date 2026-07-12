El número de víctimas del fuerte terremoto en Venezuela supera las 4 100

El número de fallecidos a causa del fuerte terremoto ocurrido en junio en Venezuela ha aumentado. Según los últimos datos oficiales, la cifra de víctimas de la catástrofe natural ha alcanzado 4 118 personas. Esto fue informado por la agencia Jorge Rodríguez basándose en la información del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, TASS .

Según indicó, la catástrofe dejó 16 740 personas con heridas de diversa gravedad. Asimismo, 17 907 ciudadanos perdieron sus hogares y quedaron temporalmente sin refugio. Debido al fuerte sismo, en todo el país 190 edificios fueron destruidos por completo, mientras que otras 856 estructuras sufrieron daños graves.

Durante las operaciones de búsqueda y rescate a gran escala llevadas a cabo por los equipos de emergencia, 6 462 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros. Para brindar asistencia médica a los afectados por el desastre, 29 966 pacientes fueron atendidos en hospitales y centros médicos.

Según datos oficiales, hasta la fecha, 86 794 familias han recibido diversos tipos de ayuda por parte del Estado y servicios especializados. Además, se han entregado a la población afectada 9 766 toneladas de productos alimenticios.

Cabe recordar que el fuerte terremoto en Venezuela el 24 de junio ocurrió por la noche. En aquel momento, en solo 40 segundos , se registraron dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 . Los epicentros del terremoto se localizaron en el estado de Yaracuy , a una distancia aproximada de 10 kilómetros entre sí.