Descubren cementerios únicos de 7 000 años de antigüedad en Kazajistán

En la región de Kostanay, Kazajistán, arqueólogos han descubierto lugares de entierro únicos que datan de la Edad de Piedra. La expedición de la Universidad Regional de Kostanay Akhmet Baitursynov encontró tres cementerios antiguos que datan del VII al V milenio a.C. en el sitio arqueológico de Shili, ubicado en el distrito de Aulkol. Así lo informó Kazinform la agencia.

Se informa que los hallazgos pertenecen a la antigua cultura Mahanjar y fueron identificados bajo el suelo de antiguas viviendas. Durante las excavaciones, los arqueólogos lograron encontrar los restos de un niño y dos adultos.

Los expertos señalan que los cementerios de este período son muy raros. Según la arqueóloga Irina Shevnina, este hallazgo es un descubrimiento científico importante no solo para la región de Kostanay, sino para toda la arqueología de Kazajistán.

Durante la expedición, también se descubrieron herramientas de piedra y hueso, cerámica, adornos antiguos y diversos objetos arqueológicos. Asimismo, los científicos continúan estudiando los restos de antiguas viviendas semienterradas pertenecientes a la cultura Mahanjar.

Los investigadores destacan que la tradición de enterrar a los antiguos pobladores bajo el suelo de sus casas Asia Centraltambién se encontró en algunas culturas del Neolítico. A través de estos nuevos hallazgos, los científicos planean obtener información más amplia sobre el estilo de vida, las creencias religiosas, las costumbres y la vida social de las personas de aquella época.

Actualmente, las excavaciones y la investigación científica continúan. Los especialistas están analizando profundamente los restos y objetos encontrados para determinar su edad exacta, origen e importancia histórica.