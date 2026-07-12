El proceso de certificación del Boeing 737 MAX 7 llega a su fin: 13 años de espera terminan

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El proceso de certificación del Boeing 737 MAX 7 llega a su fin: 13 años de espera terminan

Uno de los proyectos más esperados y obstaculizados del mundo de la aviación, el avión Boeing 737 MAX 7, finalmente ha llegado a su etapa final. Según informa The Wall Street Journal citando sus fuentes, se espera que este modelo sea certificado por la Administración Federal de Aviación (FAA) de los EE. UU. a finales de julio de 2026. Si este plazo se mantiene, Boeing habrá concluido con éxito uno de los proyectos más complejos de su historia. Así lo informa Ixbt.com informa .

El programa Boeing 737 MAX 7 se lanzó oficialmente en mayo de 2013. Según los planes iniciales, los aviones debían entregarse a los clientes ya en 2019. Sin embargo, el trabajo en el proyecto se prolongó durante casi 13 años debido a diversos problemas técnicos y de seguridad. Como resultado, la primera entrega se retrasó siete años respecto al plan original.

Problemas de seguridad y causas de los retrasos

El primer golpe serio para el proyecto fueron los accidentes de aviones de la familia Boeing 737 MAX ocurridos en 2018 y 2019. Tras estas tragedias, los vuelos de este tipo de aeronaves fueron suspendidos en todo el mundo. Posteriormente, el proceso de certificación del modelo MAX 7 se detuvo nuevamente debido a defectos en el sistema de protección contra el hielo de los motores. Los ingenieros dedicaron casi dos años a solucionar estas deficiencias, y los trabajos finalizaron recién a finales de 2025.

Asimismo, el incidente de enero de 2024, en el que una puerta de un Boeing 737 MAX 9 de la aerolínea Alaska Airlines se desprendió durante el vuelo, aumentó el escrutinio de los organismos reguladores. La FAA intensificó el control sobre los procesos de producción de Boeing y amplió el alcance de las inspecciones para todos los nuevos modelos. Esto requirió pruebas y documentación adicionales para el MAX 7.

Capacidades técnicas y principales clientes

El Boeing 737 MAX 7 es considerado el modelo más compacto de su familia. Sus características principales son las siguientes:

  • Capacidad de pasajeros: hasta 172 personas según la configuración;
  • Alcance máximo de vuelo: aproximadamente 7000 kilómetros;
  • Propósito: reemplazar los antiguos modelos Boeing 737-700.
El principal cliente de este modelo sigue siendo la aerolínea estadounidense Southwest Airlines. La aerolínea ha encargado un total de 256 aviones de este tipo, lo que representa más del 90 por ciento de todos los pedidos realizados para el MAX 7. Actualmente, hay unos 20 aviones listos almacenados en las instalaciones de Moses Lake, en el estado de Washington. Una vez obtenida la certificación, la empresa planea entregarlos a los clientes de inmediato.

Se espera que la entrada en servicio del Boeing 737 MAX 7 intensifique la competencia en el segmento de vuelos regionales y de media distancia. La compañía también está trabajando en el 737 MAX 10, de mayor capacidad, aunque también allí se observan dificultades con los plazos. Los expertos en aviación señalan que la certificación exitosa del MAX 7 será un paso importante para restaurar la confianza en la marca Boeing.

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Abror Shuhratov
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