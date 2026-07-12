SpaceX se prepara para lanzar Starship V3, el cohete más grande en la historia de la humanidad

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, está a punto de dar un paso gigante en la conquista del espacio. Starship V3, considerado el sistema de cohetes más grande y potente creado por la humanidad, tiene previsto realizar su 13.º vuelo de prueba el 16 de julio de este año. Esta misión podría pasar a la historia no solo como una prueba técnica, sino también por poner en órbita por primera vez satélites Starlink V3 de nueva generación con un peso de dos toneladas cada uno. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la ventana de lanzamiento se abrirá a las 17:45, hora central de EE. UU. Durante la misión, que durará aproximadamente 90 minutos, Starship llevará a bordo 20 dispositivos de nueva generación. Una vez desplegados, estos satélites deberán abrir sus paneles solares y antenas, y luego intentar conectarse con estaciones terrestres en Sudáfrica y con la constelación Starlink existente a través de canales de comunicación láser.

Mejoras técnicas y pruebas de motores

Los ingenieros de SpaceX han trabajado seriamente en los defectos identificados durante la 12.ª prueba anterior. En aquel entonces, cinco de los 33 motores de la primera etapa Super Heavy no lograron reiniciarse, lo que provocó la finalización prematura de la maniobra. Para el nuevo vuelo, el sistema de reinicio de motores y sus algoritmos de funcionamiento han sido completamente modernizados.

La etapa superior del cohete también ha experimentado cambios significativos. Aunque uno de los motores Raptor vacuum falló en la experiencia anterior, la nave pudo continuar su trayectoria. Uno de los objetivos principales de esta misión es el reinicio exitoso del motor Raptor en condiciones de espacio abierto. Esta es una solución técnica vital para futuros vuelos orbitales complejos y misiones interplanetarias.

Protección térmica y medidas de seguridad

Uno de los mayores desafíos para Starship es la alta temperatura durante la reentrada en la atmósfera. Esta vez, los ingenieros están utilizando un método único para verificar el sistema de protección térmica. Seis de los satélites Starlink V3 están equipados con cámaras especiales que fotografiarán el escudo térmico de la nave durante el vuelo y transmitirán los datos a la Tierra.

Curiosamente, una parte de las losetas de protección térmica ha sido pintada deliberadamente de blanco. Esto permite a los ingenieros simular visualmente los daños en las losetas y probar métodos de diagnóstico. También se probarán nuevos métodos de fijación de losetas y sensores que miden las altas cargas aerodinámicas.

Según el plan, la primera etapa Super Heavy debería amerizar en el Golfo de México, mientras que la nave Starship debe realizar una reentrada controlada en la atmósfera y caer en el Océano Índico. Si esta prueba tiene éxito, SpaceX alcanzará una etapa completamente nueva en el transporte de carga espacial y la expansión de la red Starlink, lo que podría ayudar a mejorar la calidad de la comunicación en el futuro para regiones donde la cobertura global de Internet es crucial.