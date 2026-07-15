Lanzamiento de la aplicación Reelful: la IA ahora edita videos automáticamente

El proceso de creación de contenido de calidad para redes sociales es ahora mucho más sencillo. La recién lanzada aplicación Reelful utiliza inteligencia artificial para convertir automáticamente las fotos y videos del smartphone del usuario en videos listos para usar, al estilo de TikTok e Instagram Reels. Esta tecnología está diseñada para usuarios que no tienen el tiempo ni el deseo de trabajar con programas de edición complejos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el proyecto Reelful fue desarrollado por Kate Deyneka, ex ingeniera de Snapchat. Ella ha trabajado durante mucho tiempo en la creación de modelos de aprendizaje automático y procesamiento de imágenes. Ahora, su objetivo es liberar a los usuarios de procesos tediosos como la selección de planos, la adición de efectos y la grabación de voz.

¿Cómo funciona Reelful?

El proceso de trabajo con la aplicación es muy sencillo e interesante. El usuario escribe primero una breve descripción textual (prompt) sobre el video que desea crear, por ejemplo, "reporte de viaje" o "resumen de evento". Después, el sistema graba una muestra de voz de 30 segundos del usuario para crear su clon. Una vez seleccionadas las fotos y videos de la galería, la IA entra en acción.

Reelful no solo combina los planos, sino que también:

Escribe un guion específico para el video;

Lee la voz en off con la voz clonada del usuario;

Selecciona música y efectos de sonido;

Añade subtítulos automáticamente.

Uno de los aspectos más sorprendentes del programa es su capacidad para animar imágenes estáticas. Por ejemplo, si un usuario sube una foto de una persona cortando fruta, la IA anima esta imagen para convertirla en un video corto que muestra el proceso de corte. Para garantizar la transparencia, estos videos incluyen una marca de agua especial que indica que fueron creados por IA.

Una nueva oportunidad para emprendedores y blogueros

Según la fundadora de la aplicación, Kate Deyneka, Reelful está actualmente dirigido principalmente a emprendedores y dueños de negocios que desarrollan su marca personal. A menudo tienen mucho material interesante, pero les falta tiempo para editarlo a un nivel profesional. Reelful llena este vacío ofreciendo un producto terminado en pocos minutos.

Actualmente, Reelful participa en el programa Speedrun del fondo de capital de riesgo a16z. La aplicación también permite a los usuarios editar el video final a través de un chat. Es decir, basta con que el usuario dé una orden como "cambia la música" o "acorta el guion". Se espera que este tipo de editores de video "agentes" cambien por completo los estándares de creación de contenido para redes sociales en el futuro.