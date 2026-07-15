Ataque a la casa de Lamine Yamal: un incidente aterrador tras la victoria de España

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Ataque a la casa de Lamine Yamal: un incidente aterrador tras la victoria de España

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, se enfrentó a un grave problema de seguridad personal además de sus éxitos deportivos. Pocas horas después de que España venciera a Francia en la semifinal de la Eurocopa para clasificarse a la final, unos ladrones intentaron irrumpir en la residencia del jugador en Barcelona. Este suceso causó gran preocupación entre la familia y los allegados del joven talento. Así lo informa Goal.com informa .

El incidente ocurrió el miércoles a primera hora de la mañana en la residencia de Yamal, situada en el prestigioso barrio de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. En ese momento, el jugador se encontraba a miles de kilómetros, en Texas (EE. UU.), celebrando la histórica victoria con su selección. Sin embargo, gracias a la vigilancia del servicio de seguridad privado que permaneció en la casa, se evitó un robo mayor.

Según información de Euro News, las cámaras de vigilancia detectaron a dos individuos enmascarados intentando saltar el muro del recinto. La rápida intervención de los guardias y la activación del sistema de alarma ahuyentaron a los delincuentes. Como resultado, los ladrones no lograron entrar en la casa ni robar ningún objeto de valor antes de huir del lugar.

Investigación policial y medidas de seguridad

Las autoridades locales, concretamente los Mossos d'Esquadra, fueron informadas de inmediato sobre el suceso. Aunque los sospechosos huyeron antes de que llegara la policía, actualmente se está llevando a cabo una amplia búsqueda para identificarlos y detenerlos. Los criminalistas e investigadores están analizando minuciosamente todas las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Según los expertos, las pruebas digitales podrían ser clave para identificar a los criminales. Este barrio ha sido objetivo de robos en varias ocasiones en los últimos meses, lo que ha puesto a la policía en alerta. Estos casos demuestran una tendencia creciente en Europa, donde grupos criminales organizados atacan las casas de futbolistas profesionales.

Según Goal.com, los delincuentes suelen aprovechar que los jugadores participan en grandes torneos para intentar hacerse con joyas, relojes de lujo y dinero en efectivo. Se comenta que el hecho de que Lamine Yamal muestre ocasionalmente su vida y sus pertenencias de valor en las redes sociales también podría haber atraído la atención de estos grupos delictivos.

Aunque Lamine Yamal está ahora totalmente centrado en la final, sus allegados y su club han reforzado al máximo las medidas de seguridad. El hecho de que los hogares de las estrellas del fútbol sean asaltados durante los partidos se está convirtiendo en algo habitual, lo que demuestra la necesidad de que los clubes y las asociaciones de fútbol desarrollen nuevos protocolos de seguridad.

Lamine YamalEspañaBarcelonaFútbolCrimen
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Jahongir Tursunov
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