El mercado de tecnologías de voz basadas en IA está creciendo rápidamente. La startup Rime, con sede en San Francisco, ha recaudado 24 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A, ofreciendo soluciones innovadoras destinadas a automatizar la interacción con clientes para grandes empresas. Estos fondos ayudarán a la compañía a hacer más eficientes los procesos de atención al cliente, marketing y ventas. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

En esta ronda de inversión, liderada por M13 Ventures, también participaron inversores destacados como Twilio Ventures, Corazon Capital y Unusual Ventures. Los fundadores de Rime son antiguos expertos de la Universidad de Stanford y del proyecto Amazon Alexa, quienes han desarrollado un enfoque único para resolver los problemas existentes en el mercado. Según ixbt.com, la empresa no utiliza datos de Internet preexistentes para entrenar sus modelos, sino que emplea conversaciones reales grabadas en su estudio especializado en San Francisco.

Comunicación de calidad y superioridad técnica

Aunque gigantes como ElevenLabs, Deepgram y Vapi lideran actualmente el sector de la IA de voz, Rime busca diferenciarse con su arquitectura basada en fonemas. Esta tecnología permite una pronunciación precisa de nombres de marca y términos técnicos complejos. Como resultado, las empresas no necesitan invertir tiempo y dinero en reentrenar modelos para sus sectores específicos.

Lily Clifford, directora de Rime, destaca que las tecnologías actuales de IA de voz aún no han alcanzado la perfección total. Muchas grandes empresas siguen prefiriendo utilizar sistemas IVR (respuesta de voz interactiva) antiguos, ya que la interacción con los agentes de IA modernos no siempre resulta natural para el usuario. Rime tiene como objetivo reducir precisamente esa brecha, haciendo que el agente de IA sea más cercano a un humano que a un simple robot.

Planes futuros y nuevas tecnologías

La startup está abandonando los modelos separados de texto a voz y de voz a texto para desarrollar modelos de tipo speech-to-speech (voz a voz). Este método reduce la latencia en la comunicación, elimina el ruido y permite responder con pausas naturales sin interrumpir al interlocutor.

La empresa ya ha logrado atraer a varios clientes prestigiosos, entre ellos representantes de los siguientes sectores:

Mayo Clinic (centro médico)

Dialpad (servicios de comunicación)

Upstart (sector fintech)

Asurion (seguros y asistencia técnica)

La nueva inversión se destinará a ampliar el equipo de la empresa. Rime contrató recientemente a Rafael Valle, un científico experimentado que trabajó en investigación de audio en Meta y NVIDIA, como director científico. Se espera que este paso fortalezca aún más la base tecnológica de la startup. La demanda de estas tecnologías también es alta en el mercado de Uzbekistán, donde la implementación de operadores de IA, especialmente en los sectores bancario y de telecomunicaciones, podría elevar la calidad del servicio al cliente a un nuevo nivel.