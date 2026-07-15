Una nueva era para la IA: Anthropic y Blackstone lanzan un proyecto de un billón de dólares

Aunque los modelos de inteligencia artificial (AI) mejoran día a día, las grandes empresas aún dudan sobre cómo implementar eficazmente esta tecnología en sus procesos de trabajo. Anthropic, uno de los laboratorios de AI líderes en el mundo, y el gigante de la inversión Blackstone han lanzado una empresa conjunta llamada Ode para resolver este problema y capturar un nuevo mercado de un billón de dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el proyecto Ode está valorado en 1.500 millones de dólares. No es solo una empresa de software, sino una agencia de ingeniería a gran escala que presta servicios de implementación de AI a empresas. Este paso demuestra que la competencia en el campo de la AI ya no consiste solo en crear modelos potentes, sino en integrarlos en procesos de negocio reales.

Un puente entre los negocios y la tecnología

La startup Fractional AI fue elegida como base del proyecto Ode y adquirida rápidamente. Cabe destacar que, antes de este acuerdo, Fractional había terminado una asociación de 11 meses con OpenAI. Ahora, los ingenieros de Ode trabajan directamente en las oficinas de los clientes para desarrollar sistemas personalizados para cada organización utilizando los modelos Claude de Anthropic.

Según el líder del proyecto, Chris Taylor, si el plan tiene éxito, la empresa podría alcanzar un valor de un billón de dólares en el futuro. Actualmente, más de 100 ingenieros altamente cualificados trabajan en la empresa. Colaboran estrechamente con el equipo de Anthropic para maximizar el impacto de la tecnología en la eficiencia empresarial.

En las actividades de Ode se aplica el principio "Claude-first" (Claude primero). Esto significa que los ingenieros utilizan principalmente los desarrollos de Anthropic para resolver cualquier problema de negocio. Sin embargo, la empresa no se limita a un solo modelo: si las necesidades del cliente lo requieren, también se pueden utilizar productos de AI de la competencia.

Asociaciones estratégicas y perspectivas de futuro

No es casualidad que gigantes del mundo financiero como Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs respalden esta iniciativa. Blackstone detectó un vacío importante en la implementación de la AI para las decenas de empresas de su cartera. Mientras que las consultoras se limitan a dar consejos teóricos, Ode se ocupa directamente de soluciones prácticas y programación.

En el mercado de Uzbekistán, las grandes corporaciones y el sector bancario también están pasando por una fase de digitalización y muestran interés en implementar la AI. La experiencia de gigantes como Anthropic y Blackstone podría impulsar a las empresas locales de servicios IT a formar nuevos modelos de negocio en el futuro. Porque comprar un modelo listo es una cosa, pero adaptarlo al ecosistema interno de una empresa es un proceso complejo totalmente diferente.

En conclusión, la carrera de la inteligencia artificial ha entrado en una nueva etapa. Ahora, la victoria no será para quien cree la red neuronal más inteligente, sino para las empresas que mejor sepan adaptar esa inteligencia a las necesidades diarias de los negocios. El hecho de que OpenAI también haya comenzado a moverse en esta dirección con su proyecto «The Deployment Company» demuestra que la competencia será extremadamente intensa.