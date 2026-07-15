Desenlace inesperado: Trump paga 5 millones de dólares a una escritora tras tres años de conflicto

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Desenlace inesperado: Trump paga 5 millones de dólares a una escritora tras tres años de conflicto

Tres años después de ser declarado culpable por la justicia, el expresidente estadounidense Donald Trump finalmente pagó a la escritora y periodista E. Jean Carroll más de 5 millones de dólares por el caso de agresión sexual y difamación.

Zamin.uz presenta los últimos detalles de este sonado juicio basándose en información de medios internacionales.

¿Cómo se realizó la transferencia?

Según la agencia Reuters, a pesar de las fuertes objeciones y protestas del líder de la Casa Blanca, el juez de distrito autorizó la transferencia de los fondos desde una cuenta especial bajo control judicial. Posteriormente, la suma fue depositada en la cuenta de la firma legal de la víctima.

Cabe recordar que en 2023, el jurado determinó que no estaba plenamente probado que Donald Trump hubiera violado a Carroll en la tienda Bergdorf Goodman de Manhattan en 1996. Sin embargo, el tribunal lo declaró culpable de agresión sexual y difamación, obligándolo a pagar 5 millones de dólares en concepto de daños.

Demandas contra Trump y pérdidas financieras

Estos 5 millones de dólares no son la única victoria de E. Jean Carroll contra Trump. Posteriormente, la escritora ha tenido éxito en otras demandas civiles contra el expresidente.

Juicios y demandas

Resultado financiero (monto)

Caso de agresión sexual y difamación (2023)

Más de 5 millones de dólares (pagados)

Victoria en demandas civiles posteriores

88,3 millones de dólares

Reacción de las partes: «Mentira» y «Plan de caridad»

Donald Trump ha negado rotundamente estas acusaciones desde el principio. Ha calificado las declaraciones de Carroll como mentiras absolutas y ha afirmado que nunca la conoció.

Según Trump, la escritora inventó esta historia para aumentar las ventas de su nuevo libro y atraer la atención pública. También calificó el caso como una «caza de brujas» y una «guerra jurídica» orquestada por sus oponentes políticos.

Por su parte, E. Jean Carroll anunció que destinará estos fondos principalmente a su cuenta de jubilación. También indicó que podría donar una parte del dinero a causas benéficas en el futuro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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