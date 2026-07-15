Aparecen manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: Samsung inicia una investigación

Los usuarios del Galaxy S26 Ultra, el buque insignia más reciente y costoso de Samsung, se enfrentan a un grave problema técnico. Pocos meses después del lanzamiento del dispositivo, las quejas sobre la aparición de un tono rojizo anormal o manchas en la parte central de la pantalla han comenzado a aumentar en las redes sociales. Esta situación demuestra que incluso los smartphones más premium no están exentos de defectos inesperados. Así lo informa Ixbt.com informa .

El gigante tecnológico surcoreano ha confirmado oficialmente estos reportes y actualmente está llevando a cabo una investigación interna para determinar las causas del problema. Según la publicación iXBT.com, este defecto no surge inmediatamente después de la compra, sino tras dos o tres meses de uso activo. Esto ha generado diversas especulaciones sobre si se trata de un defecto de fábrica o un error de software.

¿Es la función Privacy Display la principal sospechosa?

Muchos usuarios y expertos vinculan este problema con la nueva tecnología Privacy Display, exclusiva del modelo Galaxy S26 Ultra. Se trata de una función a nivel de hardware que reduce artificialmente el ángulo de visión de la pantalla para proteger la información de miradas indiscretas. Muy útil al trabajar con aplicaciones bancarias o mensajes privados, esta tecnología gestiona de forma inteligente la radiación de la pantalla.

Según las hipótesis, esta distribución específica del flujo luminoso podría estar causando un desgaste desigual o un "quemado" (burn-in) prematuro de los píxeles en la parte central del panel AMOLED. Aunque los cambios de color en las pantallas AMOLED suelen poder corregirse mediante ajustes, las manchas rojas localizadas en el centro indican un fallo de hardware más serio.

Por ahora, Samsung no ha confirmado una relación directa entre la función Privacy Display y las manchas rojas. Los representantes de la empresa han señalado que se necesita tiempo para determinar si el problema afecta a un lote de producción específico o si puede ocurrir en todos los dispositivos. "Actualmente estamos realizando un análisis profundo para determinar la causa exacta de esta situación", afirmó la empresa en un comunicado.

Teniendo en cuenta la gran reputación de los buques insignia de Samsung en el mercado, este problema también es relevante para los usuarios locales. Por el momento, los centros de servicio oficiales están a la espera de una conclusión definitiva sobre el reemplazo del dispositivo bajo garantía o el cambio del panel de pantalla. Los expertos estiman que, si el problema resulta ser generalizado, la empresa podría reducir la intensidad lumínica mediante una actualización de software.