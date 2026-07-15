Stripe y Advent buscan adquirir el sistema de pago PayPal por 53.400 millones de dólares

Se espera un acuerdo importante en el mercado de pagos digitales. Stripe y la firma de inversión privada Advent International han presentado una oferta oficial para adquirir el gigante de pagos electrónicos PayPal. Esta transacción, valorada en aproximadamente 53.400 millones de dólares, podría convertirse en uno de los eventos más grandes en el sector de la tecnología financiera. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la agencia Reuters, esta oferta se presentó a principios de este mes y cuenta con un respaldo financiero de casi 50.000 millones de dólares garantizado por bancos. Según el plan, Stripe y Advent International prevén dividir las acciones de PayPal en partes iguales (50/50). Este no es el primer intento de Stripe por adquirir a su competidor.

En febrero de este año, ya circulaban informes de que Stripe estaba manteniendo negociaciones preliminares con PayPal, pero en ese momento el proceso no llegó a una oferta oficial. Ahora, es evidente que las partes están actuando con cifras y fuentes de financiación concretas. Si este acuerdo se concreta, se fusionarán los dos sistemas de pago más grandes del mercado mundial.

Equilibrio de fuerzas en el mercado

PayPal cuenta actualmente con más de 440 millones de usuarios activos en todo el mundo y se espera que procese 1,8 billones de dólares en transacciones durante 2025. Por su parte, Stripe no se queda atrás: el volumen de pagos que pasan por la empresa alcanza los 1,9 billones de dólares. Cabe destacar que el valor de mercado de Stripe ha subido a 159.000 millones de dólares este año.

Este posible acuerdo llega en un momento crítico y difícil para PayPal. Desde que el nuevo CEO, Enrique Lores, asumió el cargo en marzo, advirtió sobre una caída en los indicadores financieros. Actualmente, la empresa intenta salir de la crisis reduciendo costos en 1.500 millones de dólares y recortando su fuerza laboral en un 20 %.

Esta noticia también es importante para los usuarios y empresarios de Uzbekistán. Aunque PayPal no ha operado en modo plenamente funcional en nuestra región durante mucho tiempo, una fusión con Stripe podría cambiar la infraestructura global de pagos. Es muy probable que esto siente las bases para la llegada de soluciones financieras nuevas y más flexibles a los mercados de Asia Central en el futuro.

Por ahora, los representantes de PayPal, Stripe y Advent International se abstienen de hacer comentarios oficiales sobre estos informes. Según los expertos, una fusión de tal magnitud podría ser objeto de un examen riguroso por parte de los organismos antimonopolio, ya que la unión de estos dos gigantes tendría un impacto drástico en el entorno competitivo.