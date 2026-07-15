Rostex aumentará la producción de robots industriales más de 10 veces para 2030

La corporación estatal rusa Rostex ha anunciado un plan estratégico masivo para la automatización de los sectores industriales del país. Según el director de la corporación, Sergey Chemezov, para 2030 se pondrá en marcha la producción de 6 000 robots industriales al año. Esta cifra es casi 11 veces superior a las capacidades de producción actuales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, las empresas de Rostex entregan un promedio de 550 robots industriales al año. Las capacidades de la base tecnológica existente están diseñadas por ahora para este volumen de producción. Sin embargo, el objetivo es liderar el mercado de la robótica en los próximos años mediante la modernización a gran escala y la escalabilidad de las capacidades de producción.

Áreas de aplicación y capacidades de los robots

Estos sistemas automatizados sirven para facilitar el trabajo humano en diversos procesos industriales complejos. Según la publicación ixbt.com, los robots están diseñados para realizar las siguientes operaciones:

Soldadura y procesamiento de metales;

Mantenimiento de máquinas-herramienta;

Aplicación de adhesivos y selladores;

Montaje y atornillado de componentes;

Apilado de productos terminados y control de calidad.

Cabe destacar que, aunque estos robots son totalmente autónomos, su funcionamiento estable requiere supervisión del operador, ajustes e inspecciones técnicas periódicas. Esto significa una nueva etapa en la colaboración entre humanos y máquinas en la producción.

Localización e independencia tecnológica

Hoy en día, el nivel de localización de estos robots alcanza el 75 %. Los especialistas rusos desarrollan de forma independiente el diseño de los robots y hasta la fecha han logrado registrar ocho patentes importantes. Asimismo, la electrónica y el software necesarios para los sistemas automatizados son creados por desarrolladores locales.

Por ahora, la mayor parte de los robots producidos se están probando y operando en empresas dentro de Rostex. Sin embargo, varias unidades ya han sido entregadas a gigantes industriales como RJD (Ferrocarriles Rusos) y el grupo GAZ. Se espera que en el futuro otras empresas privadas y estatales también muestren un gran interés por estas tecnologías.

En la industria de Uzbekistán también se ha observado una activación de los procesos de robotización en los últimos años. Especialmente en los sectores automotriz y textil, la demanda de tecnologías extranjeras es alta. Los pasos dados por Rusia en esta dirección podrían sentar las bases para la aparición de soluciones industriales competitivas y relativamente asequibles en el mercado regional.