Realme presenta el smartphone Narzo 100x 5G con una batería récord de 8000 mAh

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Realme presenta el smartphone Narzo 100x 5G con una batería récord de 8000 mAh

La cuestión de la autonomía sigue siendo uno de los problemas más urgentes en el mercado de los smartphones. Realme da un nuevo paso en esta dirección al presentar oficialmente su nuevo modelo asequible y de larga duración, el Narzo 100x 5G. La característica principal del dispositivo es su batería de gran capacidad y su larga vida útil. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el nuevo modelo Realme Narzo 100x 5G está equipado con una batería de 8000 mAh. El fabricante afirma que esta capacidad permite que el smartphone funcione activamente hasta tres días con una sola carga completa. Lo más importante es que la batería conserva más del 80 % de su capacidad inicial después de 1600 ciclos de carga, lo que equivale a cuatro años de uso intensivo en promedio.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

El smartphone destaca no solo por su batería, sino también por el rendimiento de su pantalla. El dispositivo cuenta con una pantalla LCD de 6,8 pulgadas que admite una tasa de refresco de 144 Hz, lo que garantiza una fluidez extrema en la interfaz y los juegos. El brillo de la pantalla alcanza los 1200 nits, permitiendo una lectura cómoda incluso bajo la luz directa del sol.

El procesador MediaTek Dimensity 6300 es responsable del rendimiento del Narzo 100x 5G. El dispositivo funciona con estándares de memoria RAM LPDDR4X y almacenamiento interno UFS 2.2. Para evitar el sobrecalentamiento, los ingenieros han integrado una cámara de vapor de 5300 mm2. Además, para los entusiastas de los juegos, existe la función «bypass charging», que alimenta directamente el sistema en lugar de la batería para reducir el calor.

Carga y funciones adicionales

El smartphone admite tecnología de carga rápida de 45 W. También permite la carga inversa (reverse charging) de otros dispositivos mediante cable con una potencia de 27 W. El cuerpo mide 8,8 mm de grosor y pesa 224 gramos, unas dimensiones bastante compactas para una batería de tal capacidad.

  • Cámara principal: 50 Mp;
  • Cámara frontal: 8 Mp;
  • Nivel de protección: IP65 (protección contra polvo y agua);
  • Sistema operativo: Realme UI 7.0 basado en Android 16;
  • AI Pulse Light: Indicador luminoso especial en el panel trasero.
El Realme Narzo 100x 5G está disponible actualmente en el mercado indio. Su versión básica de 4/128 GB cuesta aproximadamente 245 dólares, y la versión superior de 6/256 GB ronda los 290 dólares. Si este modelo llega oficialmente al mercado, se espera que despierte un gran interés entre repartidores y viajeros gracias a su batería de larga duración.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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