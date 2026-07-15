Honor se prepara para presentar el primer smartphone del mundo con cámara robotizada

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Honor se prepara para presentar el primer smartphone del mundo con cámara robotizada

La compañía china Honor está finalizando el desarrollo de su nuevo buque insignia, el Honor Robot Phone, que promete revolucionar el mercado de dispositivos móviles. Este dispositivo ha superado con éxito la certificación del regulador chino 3C, revelando los primeros datos oficiales sobre sus capacidades técnicas. La característica principal del smartphone es su módulo de cámara móvil, es decir, robotizado, una tecnología sin precedentes en el mercado global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los documentos de certificación, este dispositivo, bajo el número de modelo APH-AN00, admite un sistema de carga ultrarrápida de 120 W. Esto permite a los usuarios cargar completamente el dispositivo en cuestión de minutos. Según la publicación ixbt.com, el estreno oficial del nuevo buque insignia está previsto para agosto de este año.

Cámara robotizada y capacidades de IA

El aspecto más destacado del Honor Robot Phone es su módulo de cámara con un sistema de estabilización de tres ejes y movimiento con cuatro grados de libertad (4DoF). Este sistema permite que la cámara gire, se incline y se extienda de forma autónoma. Gracias a los algoritmos de IA, la cámara puede seguir objetos automáticamente y realizar funciones de paneo, inclinación y zoom (PTZ).

Además, los expertos comparten detalles interesantes sobre las capacidades ópticas del dispositivo. Se especula que el Honor Robot Phone será el primer smartphone en la historia de la compañía equipado con dos sensores de 200 MP. El trabajo en la calidad de reproducción del color y los efectos cinematográficos se realizó en colaboración con especialistas de la famosa marca ARRI.

Alto rendimiento y procesador de nueva generación

Como «corazón» interno del smartphone se ha elegido la plataforma más reciente Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Fabricado mediante un proceso tecnológico de 3 nm, este chip es significativamente más eficiente que la generación anterior. En particular, el nuevo procesador aumenta el rendimiento en un 20 % y la velocidad de procesamiento de tareas de IA en un 37 %.

  • La eficiencia energética ha mejorado en un 35 %;
  • La velocidad de procesamiento gráfico ha aumentado considerablemente;
  • Posibilidad de editar imágenes en tiempo real mediante IA.
Se espera que estas innovaciones tecnológicas fortalezcan la posición de la marca Honor no solo en el mercado de Uzbekistán, sino en todo el mercado mundial de smartphones. Especialmente para los usuarios dedicados a la fotografía móvil y al vlogging, el sistema de cámara robotizada abre nuevos horizontes. Aunque aún no se han revelado el precio exacto ni la fecha de lanzamiento internacional, la presentación de agosto aclarará todas las dudas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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