Detenidos ciudadanos rusos por leer la Biblia en Santa Sofía

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Detenidos ciudadanos rusos por leer la Biblia en Santa Sofía

Dos ciudadanos rusos fueron detenidos por las fuerzas del orden tras leer la Biblia en la famosa mezquita de Santa Sofía en Estambul, Turquía. Actualmente, se encuentran en un centro especial para extranjeros a la espera de una posible deportación.

Se informó que Viktoria, de 35 años, e Igor, de 32, quienes llegaron de Moscú para pasar sus vacaciones, visitaron la mezquita de Santa Sofía el 14 de julio. Allí, Igor abrió la Biblia que llevaba consigo y comenzó a leer.

El matrimonio declaró que, tras el hecho, las personas presentes los detuvieron y los sacaron del recinto de la mezquita. Posteriormente, fueron trasladados a la comisaría de policía del distrito de Fatih.

La policía de Estambul confirmó la detención de la pareja por este incidente. En el informe oficial se señala que se les acusa de «incitar al odio o la hostilidad entre la población».

A los turistas rusos no se les permitió regresar a su hotel. Más tarde, fueron enviados a un centro especial para extranjeros en el distrito de Arnavutköy, en Estambul, donde esperan ser deportados.

En su declaración, Igor informó que él y su esposa están siendo retenidos por separado, que no han comido en mucho tiempo y que se sienten mal de salud.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el Consulado General del país en Estambul está supervisando la situación. Los diplomáticos han establecido contacto con el abogado de los ciudadanos detenidos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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