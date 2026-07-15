Emiliano Martinez en conflicto con el Aston Villa: el portero quiere irse a la Juventus

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Emiliano Martinez en conflicto con el Aston Villa: el portero quiere irse a la Juventus

El portero titular de la selección argentina y del Aston Villa, Emiliano Martinez, ha decidido dar un giro radical a su carrera. Insatisfecho con su situación en el club inglés, el campeón del mundo ha iniciado gestiones para fichar por la Juventus durante el mercado de verano. Esta decisión llega en un momento en que la relación entre la directiva del club de Birmingham y el jugador se ha enfriado. Así lo informa Goal.com .

Según informa La Gazzetta dello Sport, la relación entre el guardameta apodado «Dibu» y el Aston Villa ha llegado a un punto de ruptura. Aunque el club ha declarado públicamente que no venderá a su estrella, esta postura no convence a Martinez. A través de sus agentes, el jugador ha manifestado que no tiene intención de seguir en Villa Park y que está dispuesto a ejercer presión para unirse al gigante turinés.

El interés de los turineses y el precio del traspaso

La Juventus sigue de cerca los acontecimientos en torno al portero argentino. Los «Bianconeri» llevan tiempo interesados en la experiencia y la mentalidad ganadora de Martinez. Consideran al guardameta de 31 años como el candidato ideal para el Allianz Stadium. Al mismo tiempo, el club turinés también contempla la opción de Guglielmo Vicario como alternativa.

Curiosamente, el Aston Villa ha fijado un precio de 12 millones de euros por su portero titular. Aunque el club lo califica como una pieza indispensable, un precio relativamente bajo sugiere que la directiva está abierta a negociar si llega una oferta adecuada. Esto podría ser una gran oportunidad para la Juventus.

Pasado conflictivo y nuevo desafío

No es la primera vez que surgen tensiones entre Martinez y el Aston Villa. Anteriormente, al final de la temporada 2024-2025, el portero ya intentó abandonar el equipo, llegando incluso a despedirse de los aficionados. En aquel momento, tras frustrarse su traspaso al Manchester United, se vio obligado a quedarse, aunque su relación con el entrenador Unai Emery se deterioró ligeramente.

La temporada pasada, Emiliano Martinez disputó 44 partidos en todas las competiciones, contribuyendo significativamente a que su equipo terminara cuarto en la Premier League y se clasificara para la Champions League. A pesar de ello, prefiere continuar su carrera en la Serie A italiana. El desenlace de las negociaciones entre las partes es ahora el centro de atención de toda la comunidad futbolística.

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Jahongir Tursunov
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