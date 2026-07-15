Microsoft corrige un número récord de vulnerabilidades: la IA al rescate

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Microsoft corrige un número récord de vulnerabilidades: la IA al rescate

Microsoft ha anunciado actualizaciones récord para corregir fallos de seguridad en sus productos de software, incluidos Windows y Office. El mayor conjunto de correcciones en la historia de la compañía está atrayendo la atención de los expertos del sector, no solo por su magnitud, sino también por las tecnologías utilizadas para identificarlas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la información proporcionada por Krebs on Security, el gigante tecnológico logró cerrar un total de 570 vulnerabilidades como parte de su tradicional «Patch Tuesday». Esta cifra es el resultado más alto en la historia de la empresa, y los expertos de Microsoft destacan que las capacidades de la inteligencia artificial (AI) se utilizaron ampliamente para lograr esta eficiencia.

Al menos dos de las vulnerabilidades identificadas son de tipo «zero-day». Esto significa que los hackers ya habían comenzado a explotar estos fallos antes de que Microsoft los detectara y desarrollara una solución. Dichas amenazas se consideran las más graves para la seguridad del sistema, ya que los usuarios permanecieron totalmente vulnerables durante un tiempo.

Vulnerabilidades críticas y advertencias de agencias gubernamentales

Entre los defectos corregidos, destaca un error crítico en Windows Server. Este bug permite a los hackers elevar sus privilegios de usuario estándar al nivel de administrador del sistema. Esto podría haber dado a los atacantes un control total sobre toda la red corporativa.

Otra vulnerabilidad peligrosa afecta al servidor de intercambio de archivos SharePoint, y la Agencia de Ciberseguridad y de Infraestructura de EE. UU. (CISA) ha advertido que los hackers ya están utilizando este fallo para atacar a diversas organizaciones. Dado que muchas organizaciones públicas y privadas utilizan estas plataformas, es crucial actualizar los sistemas de inmediato.

Según Pavan Davuluri, jefe de la división de Windows en Microsoft, a medida que los modelos de inteligencia artificial evolucionan, los defensores encuentran más rápido los errores ocultos en los códigos de software. «A medida que la AI nos ayuda a identificar más problemas, será natural que los clientes vean aún más correcciones en las actualizaciones mensuales», subrayó.

Riesgos ocultos en códigos antiguos

Según los expertos, algunas partes del código del sistema operativo Windows fueron escritas hace décadas, y las vulnerabilidades en ellas podrían haber estado «dormidas» durante años. Los algoritmos de AI modernos están demostrando una alta eficiencia en la detección de estos errores complejos que son difíciles de detectar por el ojo humano.

Con esta actualización a gran escala, Microsoft no solo eliminó los riesgos actuales, sino que también demostró que ha comenzado una nueva era en el campo de la ciberseguridad. Ahora, la carrera entre hackers e ingenieros de seguridad se traslada al campo de las tecnologías de inteligencia artificial. Se recomienda a los usuarios verificar la configuración de seguridad del sistema e instalar todos los paquetes recomendados.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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