La plataforma Whatnot adquiere la startup Shaped: Revolución de la IA en el live shopping

Whatnot, una de las plataformas de live shopping más grandes de EE. UU., ha anunciado la adquisición de la startup Shaped con el objetivo de ampliar sus capacidades en inteligencia artificial. Especializada en sistemas de machine learning, la empresa Shaped se dedicará ahora a mejorar las recomendaciones personalizadas y el motor de búsqueda en tiempo real para los usuarios de Whatnot. Este acuerdo ayudará a millones de compradores en la plataforma a encontrar los productos que buscan en cuestión de segundos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, los sistemas de recomendación para plataformas de venta en vivo como Whatnot son extremadamente complejos. A diferencia de las plataformas de e-commerce tradicionales, el catálogo de productos aquí no es estático: las subastas pueden durar unos minutos o el inventario puede agotarse en segundos. Las tecnologías de Shaped permiten analizar estos cambios dinámicos en tiempo real.

Desafíos tecnológicos en el comercio en vivo

Emmanuel Fuentes, vicepresidente de datos e IA de Whatnot, destaca que en el live shopping, los intereses de un comprador pueden cambiar varias veces durante una transmisión. En los últimos seis años, la empresa logró reducir el tiempo de latencia de sus sistemas de recomendación de un día a unos pocos minutos. Se espera que la integración de Shaped lleve este proceso a un nivel casi instantáneo (real-time).

Actualmente, los sistemas de Whatnot procesan más de 500 000 horas de video en vivo y millones de interacciones cada semana. Los algoritmos desarrollados por Shaped, que combinan grandes modelos de lenguaje (LLM) y machine learning, sugieren las transmisiones en vivo más relevantes basándose en las compras previas del usuario.

Nuevo grupo de investigación y planes futuros

Como parte del acuerdo, el fundador y CEO de Shaped, Tullie Murrell, junto con más de diez ingenieros e investigadores, se unirán al equipo de Whatnot. Cabe destacar que, antes de fundar su propia startup, Murrell trabajó en Meta. Ahora dirigirá el recién creado grupo de Investigación de IA Aplicada dentro de Whatnot.

Las tasas de crecimiento de la plataforma Whatnot son sorprendentes:

El número de pedidos realizados por los vendedores ha superado los mil millones;

En la última ronda de inversión, la empresa recaudó 225 millones de dólares, alcanzando una valoración de 11 mil millones de dólares;

En el último año, 20 millones de nuevos compradores se unieron a la plataforma.

Hoy en día, Whatnot no se limita solo a artículos de colección, sino que ha lanzado ventas en más de 80 nuevas categorías, como obras de arte, equipos de golf y discos de vinilo. Mientras gigantes del retail como eBay y Poshmark también están integrando rápidamente la IA, esta adquisición de Whatnot es un paso clave para mantener la competitividad en el mercado.