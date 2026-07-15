Lanzan una nueva herramienta para limpiar la memoria del smartphone en Cloud Mail

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Lanzan una nueva herramienta para limpiar la memoria del smartphone en Cloud Mail

Uno de los mayores problemas que enfrentan los usuarios de smartphones modernos es el llenado de la memoria del dispositivo. Para resolver este problema, el servicio Cloud Mail ha introducido una nueva función en su aplicación móvil que permite a los usuarios limpiar la memoria de forma rápida y segura. Así lo informa Ixbt.com informa el portal.

La nueva sección «Limpiar teléfono» analiza las fotos y videos del dispositivo e identifica las copias que ya se han subido al almacenamiento en la nube. Esto permite al usuario eliminar fácilmente los archivos multimedia que ocupan espacio en el dispositivo, pero que ya están guardados de forma segura en el servidor.

Nuevas comodidades en la gestión de la memoria

El principio de funcionamiento del sistema es muy sencillo: una vez que la galería se sincroniza con el servicio en la nube, la aplicación detecta automáticamente los duplicados en el dispositivo. Los usuarios no solo pueden eliminar archivos innecesarios, sino también ver cuánto espacio ocupan estos archivos en el smartphone. Esto es especialmente útil para quienes trabajan con videos de alta calidad y fotos de gran tamaño.

Según ixbt.com, para utilizar esta herramienta, la función de carga automática de archivos debe estar activada en la aplicación móvil. Después, a través de una sección especial, se muestra información precisa sobre cuánto espacio se puede liberar. Este proceso ayuda al usuario a mejorar el rendimiento del dispositivo sin perder recuerdos importantes.

Opinión de expertos y necesidades tecnológicas

Viktor Petrishev, jefe de línea de productos de Cloud Mail, señala que hoy en día el volumen de creación de contenido ha aumentado drásticamente, lo que ejerce presión sobre la memoria de los smartphones. La nueva función se desarrolló precisamente para simplificar la gestión de la biblioteca multimedia y liberar a los usuarios de los mensajes de «memoria llena».

Esta actualización también es relevante para los usuarios de Uzbekistán, ya que muchos reciben y almacenan grandes volúmenes de archivos multimedia a través de plataformas como Telegram o Instagram. Tal integración de tecnologías en la nube sigue siendo una de las soluciones más eficaces para ahorrar los recursos internos del smartphone.

Esta actualización del servicio no solo permite liberar espacio, sino que también fomenta una cultura de organización de archivos. Ahora, los usuarios pueden liberar gigabytes de espacio con solo presionar unos botones, sin tener que revisar cada foto manualmente. Esto también tiene un impacto positivo en la velocidad general de funcionamiento del dispositivo.

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Abror Shuhratov
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