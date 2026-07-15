Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas y puentes de Irán

La confrontación militar entre Estados Unidos e Irán ha alcanzado una nueva etapa extremadamente peligrosa. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar infraestructuras civiles vitales de Irán a partir de la próxima semana si Teherán no regresa de inmediato a la mesa de negociaciones.

Esta declaración se produce en medio de un intenso intercambio de ataques entre ambos países que ya dura cuatro días. Zamin.uz presenta los detalles más recientes y preocupantes de la situación.

«La próxima semana será muy mala para ellos»

Donald Trump Fox News del canal de televisión Special Report with Bret Baier lanzó una advertencia muy dura contra Teherán durante una entrevista en el programa. El presidente estadounidense anunció que se ha enviado una última exigencia a la parte iraní para llegar a un acuerdo.

«La próxima semana todo será realmente muy malo para ellos. Dejaremos fuera de servicio todas sus centrales eléctricas. Si no se sientan a la mesa de negociaciones y comienzan un acuerdo, destruiremos todos sus puentes. Dejaré las instalaciones energéticas para el final, pero al final, también las atacaremos», dijo Donald Trump.

Sin embargo, esta declaración del líder estadounidense está siendo recibida con preocupación por la comunidad internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó que los ataques deliberados contra objetos vitales para la población civil según la Convención de Ginebra de 1949 se consideran crímenes de guerra.

Cuatro días de sangrientos intercambios de ataques

La situación ya ha tomado el cariz de un grave conflicto militar. Ambas partes están atacando los puntos estratégicos del otro:

Ataques de EE. UU.: El Mando Central de EE. UU. (Centcom) atacó decenas de objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz. Como resultado, al menos 7 militares murieron en la base militar iraní de Bampur. Asimismo, Bandar Abbas, la isla de Qeshm, Bandar Jomeini y el sitio donde se encuentra la única central nuclear civil de Irán, el puerto de Bushehr, quedaron bajo el fuego de las explosiones.

Respuesta de Irán: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzó misiles de respuesta contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin. En particular, fue atacada la Quinta Flota de EE. UU. en Baréin.

La población local y los trabajadores extranjeros en la región se ven obligados a vivir bajo el sonido constante de las sirenas de ataque aéreo y están profundamente preocupados por la incertidumbre del futuro.

Guerra en el mar: Ataques a buques y bloqueo

Las acciones militares han asestado un duro golpe al transporte marítimo comercial que pasa por el estrecho de Ormuz. Irán admitió haber desactivado el sistema de navegación y haber disparado misiles contra petroleros que violaron las reglas.

Pérdidas en el mar en los últimos días:

7 buques comerciales: Según información de EE. UU., Irán los atacó, matando e hiriendo a decenas de marineros. 2 petroleros de los EAU: Un marinero indio murió como resultado de un ataque con misiles de crucero iraníes. GFS Galaxy (buque de carga chipriota): Tras las operaciones de rescate de emergencia, 23 personas fueron rescatadas y un marinero falleció. Petrolero noruego y buque de guerra kuwaití: Resultaron dañados por la explosión de dispositivos desconocidos y ataques con misiles.

El plan de bloqueo de Trump y el aumento de los precios del petróleo

Económicamente, Trump quería inicialmente imponer un arancel del 20 por ciento a todas las cargas que pasaran por el estrecho de Ormuz. Pero tras numerosos llamamientos de los líderes de los países del Golfo, abandonó esta idea y decidió cerrar importantes acuerdos de inversión con ellos.

Sin embargo, EE. UU. declaró un estricto bloqueo naval contra Irán. Esta prohibición entró en vigor la noche del 15 de julio a las 01:00 hora de Taskent.

La parte iraní, en respuesta, declaró: «Si Estados Unidos piensa que puede obligarnos a negociar mediante un asedio económico, se equivoca gravemente», afirmó.

Actualmente, el tráfico de buques que pasan por el estrecho de Ormuz ha caído a su nivel más bajo en los últimos dos meses, lo que ha provocado un fuerte aumento del precio del petróleo Brent en el mercado mundial. La comunidad internacional observa con preocupación que la situación no derive en una guerra a gran escala.