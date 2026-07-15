La marca OnePlus se prepara para abandonar los mercados de EE. UU. y Europa

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La marca OnePlus se prepara para abandonar los mercados de EE. UU. y Europa

En medio de cambios significativos esperados en el mercado de los smartphones, la famosa marca OnePlus planea reducir considerablemente sus operaciones internacionales. Según Bloomberg, la empresa podría decidir esta semana suspender sus operaciones en EE. UU. y Europa. Se espera que este paso afecte no solo a los mercados occidentales, sino también a la India, que es el mayor punto de venta de la marca fuera de China. Así lo informa Techcrunch.com .

Este retiro estratégico es parte de un proceso de reestructuración a gran escala dentro de Oppo, la empresa matriz de OnePlus. Según se informa, la compañía busca optimizar sus recursos y centrarse en el mercado interno. Esta noticia ha sido una sorpresa para los seguidores de la marca, conocida durante años como el «asesino de flagships».

Declive del mercado y riesgo de RAMageddon

Según los expertos, esta drástica decisión se debe al aumento de los precios de la electrónica de consumo y a la caída de la demanda de nuevos dispositivos. Las agencias de análisis IDC y Counterpoint predicen que los envíos de smartphones disminuirán más de un 13 % para 2026. Esto podría ser causado por la escasez de chips de memoria, una crisis denominada «RAMageddon» por los especialistas del sector.

Oppo también enfrenta serias dificultades. Según un informe de Counterpoint, los resultados de la empresa en el segundo trimestre cayeron en dos dígitos en comparación con el año anterior. La debilidad del poder adquisitivo mundial y el estancamiento en mercados clave han obligado a la marca a revisar sus planes globales.

Historia de la marca y planes futuros

OnePlus fue fundada en 2013 por Pete Lau y Carl Pei. Inicialmente enfocada en producir smartphones Android potentes y asequibles para entusiastas de la tecnología, la marca ganó rápidamente reconocimiento mundial. Sin embargo, con el tiempo, el precio de los flagships aumentó y la empresa intentó volver al segmento más económico con la serie Nord. En 2020, uno de los fundadores, Carl Pei, dejó la compañía para iniciar su propio proyecto, Nothing.

Según el nuevo plan, la marca OnePlus continuará sus operaciones solo en el mercado chino. A nivel internacional, especialmente en regiones donde tuvo éxito como los países escandinavos, Oppo planea gestionar las ventas a través de su marca Realme. Para los usuarios, la reducción del soporte global podría generar dificultades futuras en términos de servicio técnico y actualizaciones de software.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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