Mundial 2026. Inglaterra — Argentina: alineaciones confirmadas

Gran noche de fútbol hoy en la semifinal del Mundial 2026: Inglaterra y Argentina se enfrentan por un pase a la final. El ganador del duelo en Atlanta luchará contra España por el título mundial.

A un paso de la final

Inglaterra alcanzó las semifinales tras vencer a Noruega por 2-1 en cuartos. Argentina, por su parte, eliminó a Suiza por 3-1, dando un paso más en su defensa del título.

Todo se decide en un partido. Aquí no hay margen de error: el ganador va a la final, el perdedor al partido por el 3er puesto.

Alineación de Inglaterra

Thomas Tuchel realizó varios cambios clave para esta semifinal. Según Reuters, Reece James, Djed Spence y Morgan Rogers son titulares.

Posición Jugadores Portero Pickford Defensa James, Stones, Guehi, Spence Centrocampistas Rice, Anderson, Bellingham, Rogers Delanteros Gordon, Kane

El arma principal de Inglaterra será su potencia física en el medio, la movilidad de Bellingham y la frialdad de Kane en momentos decisivos.

Alineación de Argentina

Lionel Scaloni apuesta por la experiencia y la técnica. El ataque argentino estará liderado por Messi, Álvarez y Giuliano Simeone.

Posición Jugadores Portero Emiliano Martínez Defensa Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico Centrocampistas Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister Delanteros Giuliano Simeone, Messi, Álvarez

La misión principal para Argentina es conectar con Messi en zonas favorables y romper la presión inglesa desde los primeros pases.

El duelo Messi vs Bellingham en el medio

En este partido, toda la atención Lionel Messi y Jude Bellingham será el foco. La AP definió esta semifinal como la gran historia en torno al enfrentamiento Messi-Bellingham.

Messi es peligroso por su experiencia, visión de juego y capacidad para cambiar el destino del partido. Bellingham aporta energía, presión y llegadas en segunda línea.

En pocas palabras, esto no es solo Inglaterra-Argentina. Es también un gran escenario entre una leyenda y la nueva generación.

España espera en la final

El primer finalista ya se conoce. España venció a Francia 2-0 en semifinales y se clasificó para el partido decisivo.

Por lo tanto, el ganador de hoy intentará frenar el control, la presión alta y el fútbol técnico de «La Roja» en la final.

Para Inglaterra, es la oportunidad de volver a una final mundialista. Para Argentina, la chance de defender su corona y continuar la gesta histórica de la generación de Messi.

Todo se decidirá en los detalles

En partidos así, un solo episodio puede cambiar el guion. Un primer gol, una jugada a balón parado, un pase de Messi, un remate de Kane o una carrera de Bellingham serán decisivos.

Inglaterra confía en el físico y la velocidad. Argentina se apoya en la experiencia, el control y su mecanismo de juego alrededor de Messi.

Hoy, los aficionados al fútbol pueden esperar un verdadero drama de semifinales.

La pregunta principal

Inglaterra llega con confianza tras vencer a Noruega. Argentina, tras eliminar a Suiza, demostró una vez más cómo el campeón vigente maneja la presión.

¿Quién llegará a la final?

¿Kane y Bellingham llevarán a Inglaterra a la final, o Messi tomará una vez más el destino de un gran partido en sus manos?