La IA Suno acusada de robar datos de YouTube y otras plataformas

Una nueva controversia ha surgido en torno al servicio de IA especializado en la creación musical, Suno. Los datos obtenidos tras un ciberataque revelan que la empresa podría haber utilizado ilegalmente decenas de miles de archivos de audio protegidos por derechos de autor de YouTube Music, Deezer y otras plataformas importantes para entrenar sus algoritmos. Esta situación representa una prueba seria no solo para la ética tecnológica, sino también para la legislación global de derechos de autor. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según el medio 404 Media, un hacker desconocido logró acceder al código fuente interno de la empresa tras obtener las credenciales de un empleado de Suno. Los documentos obtenidos revelan que el sistema de Suno utilizó el "scraping" (recolección automática) para extraer datos de bibliotecas musicales acumuladas durante décadas, del portal Genius, de audios de stock e incluso de feeds RSS de podcasts.

Debate sobre derechos de autor y "fair use"

La dirección de Suno había admitido anteriormente que entrena sus modelos basándose en datos públicos de Internet. La empresa intenta justificar esto con la doctrina del "fair use" (uso justo) de la legislación estadounidense. Sin embargo, los grandes estudios de grabación y sellos discográficos no están de acuerdo en absoluto. Argumentan que recopilar datos eludiendo los sistemas de protección de plataformas como YouTube constituye una violación flagrante del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) y de los términos de servicio.

Este problema no se limita solo a Suno. Su principal competidor, el servicio Udio, también se enfrenta a acusaciones similares. Curiosamente, la propia Google, propietaria de YouTube, ha sido demandada por editoriales de libros por robo de propiedad intelectual. Esta cadena demuestra lo compleja que es la cuestión de las fuentes de datos en la industria de la IA.

Datos de usuarios en riesgo

El ciberataque no se limitó a códigos técnicos. Resulta que el atacante también tuvo acceso a direcciones de correo electrónico, números de teléfono y parte de la información de tarjetas de crédito de los clientes a través del sistema de pago Stripe. Esto significa que los datos personales de millones de usuarios del servicio están en riesgo.

La empresa Suno no notificó oficialmente a sus usuarios sobre esta importante brecha de seguridad ocurrida en noviembre de 2025. Los representantes de la empresa se limitan a calificar el suceso como un "incidente de seguridad limitado y resuelto rápidamente". Sin embargo, expertos independientes temen que la situación pueda ser mucho más grave.

Esta noticia es importante para los usuarios, ya que servicios como Suno y Udio están ganando popularidad entre los creadores de contenido locales. Si los procesos judiciales se resuelven a favor de los sellos, las actividades de estas plataformas podrían verse restringidas o sus precios de suscripción podrían aumentar drásticamente. Por ahora, la lucha entre los gigantes tecnológicos y los titulares de derechos de autor entra en una nueva etapa.