¿Es hora de abandonar los altavoces inteligentes? Nubia presenta iMoochi, la mascota robótica que entiende las emociones

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¿Es hora de abandonar los altavoces inteligentes? Nubia presenta iMoochi, la mascota robótica que entiende las emociones

En el mundo de la tecnología, está surgiendo una nueva generación de dispositivos capaces de reemplazar a los altavoces inteligentes tradicionales. Nubia ha lanzado en el mercado chino su inusual robot compañero llamado iMoochi. Presentado por primera vez por ZTE en el MWC, este dispositivo no es solo un asistente de voz, sino una "mascota" con IA capaz de establecer una conexión emocional con el usuario. Así lo informa Ixbt.com informa .

iMoochi se asemeja a un juguete de peluche y su cuerpo está cubierto con un material agradable al tacto. El aspecto más llamativo del dispositivo son sus ojos, que consisten en dos pantallas OLED. Gracias a estas pantallas, el robot puede expresar diversas emociones. Los motores integrados le permiten mover la cabeza, asentir e incluso mover la cola, lo que hace que sus movimientos sean más vivos.

IA y análisis emocional

Según información de ixbt.com, iMoochi está equipado con cinco sensores táctiles, un sensor de movimiento de seis ejes y varios micrófonos que detectan la dirección del sonido. La IA del dispositivo no solo entiende el contenido del habla del usuario, sino que también analiza el estado emocional en el tono de su voz. El robot reconoce a su dueño por la voz y recuerda el historial de interacción con el tiempo, lo que sirve para formar un carácter individual para cada usuario.

Los desarrolladores decidieron deliberadamente no darle al robot una voz humana. Esto se hizo para evitar el efecto del "valle inquietante" (uncanny valley), es decir, la incomodidad causada por una apariencia demasiado humana del robot. En cambio, iMoochi se comunica mediante ronroneos, risas y otros sonidos característicos, al igual que las mascotas reales. También puede cambiar según la temperatura ambiente, bostezar y ofrecer al dueño jugar.

Capacidades técnicas y precio

El robot está equipado con Wi-Fi, redes 4G y un módulo NFC para interactuar con otros dispositivos iMoochi. La batería del dispositivo permite una autonomía de 8 a 10 horas. Los usuarios pueden monitorear el estado emocional y las estadísticas de interacción del robot a través de la aplicación iMoochi Life.

  • Precio del modelo estándar: 1699 yuanes (aproximadamente 250 dólares);
  • Kit con estación de carga en forma de nube: 1778 yuanes (aproximadamente 262 dólares).
Aunque por ahora no se espera la venta oficial de este dispositivo en el mercado de Uzbekistán, dada la actividad de las marcas Nubia y ZTE en nuestro país, no hay duda de que en el futuro estos gadgets innovadores atraerán la atención de los entusiastas de la tecnología locales. Actualmente, iMoochi se ve como un compañero ideal para los usuarios que desean evitar la soledad y no tienen la posibilidad de tener una mascota real en casa.

NubiaIMoochiInteligencia ArtificialRobotGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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