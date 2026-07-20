Databricks, uno de los líderes mundiales en el campo del análisis de datos y tecnologías de IA, ha alcanzado una valoración récord de 188 mil millones de dólares tras su última ronda de inversión. Este crecimiento demuestra que la empresa se está convirtiendo en un eslabón clave no solo para los almacenes de datos, sino también para el ecosistema de IA empresarial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, aunque la empresa no ha revelado oficialmente la cantidad exacta de los fondos recaudados, los analistas y los medios de comunicación señalan que esta transacción asciende a unos 3 mil millones de dólares. Se espera que esta ronda de inversión se complete por completo antes de finales del verano de este año. Esta cifra confirma una vez más el rápido ritmo de crecimiento de Databricks en los últimos años.

Al observar la dinámica del valor de la empresa, se pueden ver cifras asombrosas. Por ejemplo, en diciembre de 2024, la empresa estaba valorada en 62 mil millones de dólares. Poco tiempo después, en septiembre de 2025, esta cifra superó los 100 mil millones de dólares, y en febrero de 2026 alcanzó los 134 mil millones de dólares. El hito actual de 188 mil millones de dólares ha posicionado firmemente a la marca Databricks entre los gigantes tecnológicos.

Del análisis de datos a la IA

Fundada en 2013, Databricks se especializó inicialmente en plataformas para el almacenamiento y análisis de datos corporativos a gran escala. Sin embargo, con el inicio de la revolución de la IA generativa, la empresa cambió radicalmente su estrategia. Hoy en día, ofrece productos innovadores como la base de datos Lakebase para agentes de IA, la puerta de enlace Unity y el sistema Omnigent diseñado para gestionar múltiples agentes.

Databricks es un firme defensor del uso de modelos de IA abiertos en el entorno corporativo. Según los expertos de la empresa, los modelos abiertos son a menudo más eficaces y económicos que los sistemas cerrados como OpenAI o Anthropic. En particular, se ha destacado que el modelo GLM 5.2, creado por el desarrollador chino Z.ai, muestra resultados superiores en tareas de programación.

Análisis de costes y eficiencia

Recientemente, la empresa publicó los resultados de pruebas internas realizadas con sus 3 000 desarrolladores. El estudio demostró que los costes de implementación de la IA no solo dependen del modelo en sí, sino también del marco de software que gestiona su funcionamiento y el contexto de las consultas. Según el análisis de Databricks:

La herramienta abierta Pi mostró uno de los mejores resultados en términos de relación calidad-precio;

Adaptar modelos abiertos a las necesidades corporativas permite prescindir de licencias cerradas;

Es posible aumentar la eficiencia de la IA entre un 20 y un 30 % optimizando el marco de software.

Estas plataformas también son de gran importancia para el sector de TI en rápido desarrollo de Uzbekistán. Los bancos locales y las grandes empresas pueden automatizar sus procesos e integrar la IA en sus negocios utilizando soluciones como Databricks. Tal valoración de la empresa indica que la confianza en la IA y el auge de las inversiones en el mercado global aún continúan.