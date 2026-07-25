Crisis en Boeing: Nuevos aviones 737 MAX desguazados tras pocos meses de vuelo

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Crisis en Boeing: Nuevos aviones 737 MAX desguazados tras pocos meses de vuelo

Un acontecimiento sin precedentes ha ocurrido en el mundo de la aviación: dos aviones Boeing 737 MAX 8 completamente nuevos, entregados a la aerolínea brasileña GOL Linhas Aereas en el otoño de 2025, fueron retirados del servicio sin haber cumplido ni medio año de operaciones. El hecho de que estas aeronaves hayan sido vendidas para ser desguazadas en piezas en lugar de ser reparadas ha sorprendido a los expertos de la industria. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Registrados bajo los números PS-GRM y PS-GRN, estos aviones fueron entregados al transportista aéreo en septiembre y noviembre de 2025. Sin embargo, según la información de ixbt.com, dejaron de operar vuelos regulares en febrero de 2026 y en marzo fueron trasladados al aeropuerto de Pinal en Arizona (EE. UU.), un centro de almacenamiento y reciclaje de aeronaves. Este es el primer caso en el que un avión de la familia Boeing 737 MAX es enviado al «desguace» en un plazo tan corto.

Defectos técnicos e ineficiencia económica

Se informa que esta decisión fue provocada por fallas técnicas crónicas cometidas durante el proceso de fabricación de las aeronaves. En particular, los problemas con los motores CFM LEAP-1B y los defectos relacionados con el centrado del avión provocaron la retirada frecuente de los aparatos de los vuelos y un aumento drástico en los costos de mantenimiento.

Para la aerolínea, resultó más rentable devolver estos aviones defectuosos al arrendador en lugar de operarlos. La compañía de leasing, a su vez, vendió los aviones a la empresa británica AerFin. Dicha compañía tiene como objetivo desguazar las aeronaves y venderlas en el mercado de repuestos en lugar de mantenerlas intactas.

Un nuevo golpe a la reputación de Boeing

Esta situación intensifica las preocupaciones sobre el control de calidad de los productos de Boeing. En los últimos años, el gigante de la aviación estadounidense se ha enfrentado a graves problemas en repetidas ocasiones. Anteriormente, la compañía también se vio obligada a dar de baja uno de cuyos primeros modelos Boeing 777-9, ya que se determinó que adaptarlo a los estándares modernos no era económicamente viable.

Dado que los aviones de Boeing también ocupan un lugar principal en el mercado de la aviación de Uzbekistán, tales problemas sistémicos en el fabricante ponen sobre la mesa cuestiones de seguridad y fiabilidad a escala global. Por ahora, el fabricante no ha emitido un comentario oficial sobre este caso específico, pero el desguace de aviones nuevos para piezas de repuesto se considera una señal muy alarmante para la industria.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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