El Galatasaray envió una oferta de 35 millones de euros por Rafael Leão

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El Galatasaray envió una oferta de 35 millones de euros por Rafael Leão

El club turco Galatasaray inició gestiones oficiales para fichar al delantero del AC Milan Rafael Leão y envió su primera oferta al equipo italiano. Según GOAL.com, el conjunto de Estambul comunicó que está dispuesto a pagar 35 millones de euros por el internacional portugués, pero esa cantidad no convenció a la directiva del Milan. Goal.com informa de que.

Después de que ambas partes establecieran los primeros contactos en los últimos días, el campeón de Turquía dio el paso oficial. La solicitud enviada por correo electrónico por la directiva del Galatasaray planteaba directamente un traspaso definitivo. Aunque anteriormente se habían analizado fórmulas de cesión con opción de compra, ahora los turcos pretenden incorporar al futbolista en propiedad.

La cantidad que exige el Milan

El AC Milan exige al menos 50 millones de euros para dejar salir a su jugador con el dorsal 10. El propietario del club, Cardinale, está dispuesto a estudiar su traspaso si llega una oferta conveniente, pese a las señales positivas del propio jugador y del cuerpo técnico. Por ello, los 35 millones de euros ofrecidos por el Galatasaray fueron considerados insuficientes por los Rossoneri y rechazados.

Aun así, el mercado de fichajes sigue muy activo y se espera que las partes continúen negociando. El Galatasaray se ha visto impulsado por la respuesta positiva del futbolista. Tras las conversaciones internas, se prevé que el gigante turco mejore su oferta en las próximas horas y eleve la propuesta hasta una cifra cercana a los 40 millones de euros.

Los otros pretendientes y la situación

Cabe señalar que Rafael Leão rechazó recientemente la oferta del Fenerbahçe. Como no le convenció el proyecto deportivo que le ofrecía el club, esa opción quedó descartada. En la situación actual, solo el Galatasaray parece estar realizando una ofensiva seria para hacerse con el futbolista.

Si el club de Estambul logra acercar su oferta a las exigencias del Milan, el traspaso podría convertirse en uno de los acuerdos más sonados del mercado de verano. La directiva intenta aprovechar la actitud positiva del jugador para alcanzar un acuerdo en los próximos días.

GalatasarayRafael LeãoMilanTransferenciaFútbol
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