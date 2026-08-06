Electronic Arts sale de Bolsa: el gigante de los videojuegos pasa a manos privadas

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Electronic Arts sale de Bolsa: el gigante de los videojuegos pasa a manos privadas

Electronic Arts, uno de los principales desarrolladores de videojuegos del mundo, ha completado el mayor LBO de su historia, ha renunciado a su condición de empresa cotizada y se ha convertido en una compañía totalmente privada. Según ixbt.com, esta enorme operación, valorada en 55.000 millones de dólares, provocó la suspensión de la cotización de las acciones de la empresa en el NASDAQ. Los antiguos accionistas recibieron 210 dólares por acción. El creador de franquicias tan famosas como The Sims, Battlefield y EA Sports FC pertenece ahora en un 93 % al fondo soberano de Arabia Saudí, mientras que la empresa asume una nueva deuda de casi 20.000 millones de dólares. Ixbt.com informa que.

Anunciada en septiembre del año pasado, la adquisición tuvo como principales compradores al Public Investment Fund (PIF), así como a las firmas de inversión Silver Lake y Affinity Partners. La particularidad de la estructura financiera es que el fondo soberano invirtió alrededor de 36.000 millones de dólares de sus propios recursos, mientras que JPMorgan Chase aportó casi 20.000 millones de dólares adicionales en forma de préstamo. Como resultado, esta enorme obligación se transfirió al balance de EA y multiplicó casi por diez la deuda total de la empresa.

Nueva estructura directiva y presión financiera

A pesar de los cambios de gran alcance, el director ejecutivo Andrew Wilson conserva su puesto y anunció la implantación de una nueva estructura directiva en la empresa. Según esta, Cam Weber será responsable de las operaciones de los estudios de videojuegos, mientras que David Tinson asumirá la gestión de las operaciones corporativas. Sin embargo, los analistas creen que la obligación de atender esta enorme deuda sin la condición de empresa cotizada, es decir, sin los ingresos procedentes de la venta de acciones, podría afectar seriamente a la estrategia de EA.

En un contexto de presión financiera, se espera que la empresa reduzca costes, cierre algunos estudios o adopte un enfoque mucho más prudente al seleccionar futuros proyectos. Los expertos consideran que EA dependerá ahora aún más de franquicias probadas y rentables, las compras dentro de los juegos y los modelos de monetización recurrente, en lugar de nuevas ideas experimentales. Al mismo tiempo, los representantes de Silver Lake confían en que el uso de tecnologías de inteligencia artificial acelere la creación de contenido y aumente la eficiencia de la producción.

Contexto político y perspectivas de futuro

El paso de la empresa bajo el control del fondo soberano de Arabia Saudí también ha generado preguntas y preocupaciones. El fondo está controlado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, mientras que la política del Gobierno en materia de derechos humanos ha sido criticada internacionalmente, lo que preocupa a algunos jugadores. En particular, se debate la posibilidad de que los nuevos propietarios influyan en los temas de inclusión y diversidad de proyectos como The Sims. No obstante, Electronic Arts y los inversores han insistido en que no tienen intención de cambiar la orientación creativa de la empresa.

Tras cerrar el último ejercicio fiscal con unos ingresos de aproximadamente 7.500 millones de dólares, Electronic Arts sigue siendo uno de los actores más poderosos de la industria mundial de los videojuegos. Sus nuevos propietarios privados afrontan ahora tareas complejas: preservar el valor de las principales franquicias, garantizar el crecimiento del negocio y justificar una adquisición realizada mediante una de las mayores financiaciones de deuda de la historia del sector.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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