China presenta un proyecto de «ala volante» para 800 pasajeros

Investigadores chinos presentaron el modelo aerodinámico de un avión de pasajeros con configuración de «ala volante», capaz de transportar en el futuro a más de 800 pasajeros. Según Ixbt.com, este proyecto podría convertirse en una de las líneas más ambiciosas del programa nacional para desarrollar grandes aeronaves civiles. Sobre ello, Ixbt.com informa .

A diferencia de los aviones de línea tradicionales, la nueva aeronave no cuenta con un fuselaje, alas y cola claramente diferenciados, sino que está formada por un único cuerpo portante de gran tamaño. Se espera que el nuevo avión tenga una anchura aproximada de 85 metros y una longitud de 43 metros. Estas dimensiones permiten compararlo con algunos conocidos aparatos militares.

Características técnicas y comparaciones

La envergadura de la aeronave que diseñan los especialistas chinos sería aproximadamente 1,6 veces mayor que la del bombardero estratégico estadounidense B-2 Spirit. En cuanto a capacidad, superaría ampliamente al Airbus A380, el mayor avión de pasajeros producido en serie en la actualidad. El Airbus A380 puede transportar normalmente hasta 555 pasajeros, mientras que el nuevo concepto chino estaría diseñado para más de 800 personas.

El proyecto está respaldado por el centro chino de investigación y desarrollo aerodinámico CARDC. Este instituto nacional ya participó en importantes programas del país, como el avión de pasajeros COMAC C919 y el avión de transporte Y-20. Según los expertos, la principal ventaja de la configuración de «ala volante» es su elevada eficiencia aerodinámica.

Desafíos de ingeniería e infraestructura

En los aviones de línea tradicionales, gran parte del fuselaje solo genera resistencia aerodinámica. En la nueva configuración, toda la superficie contribuiría a producir sustentación, lo que en teoría permitiría reducir el consumo de combustible al transportar a numerosos pasajeros. Sin embargo, crear un avión civil con esta forma plantea varios desafíos complejos de ingeniería.

Entre ellos se encuentran la evacuación de emergencia de cientos de personas, la presurización de un fuselaje gigantesco, el control de la aeronave y el mantenimiento del confort de los pasajeros. Además, la anchura de 85 metros supera el límite estándar de 80 metros del código de aeródromo F de la ICAO. Esto podría exigir cambios en la infraestructura aeroportuaria en el futuro.

China está ampliando rápidamente sus programas de aviación civil. Además del avión de línea C919, que ya se encuentra en producción, el país desarrolla el avión de fuselaje ancho C929, con 280 plazas y cuyo primer vuelo se espera alrededor de 2030. También se está desarrollando el concepto de avión de pasajeros supersónico C949, basado en tecnologías del avión experimental NASA X-59.