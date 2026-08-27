Nina Drama cuenta cómo Dana White la salvó de un peligroso acosador

Famosa bloguera que se ganó el cariño de los aficionados a las artes marciales a través de sus entrevistas exclusivas, informales y humorísticas con luchadores de la UFC Nina Drama relató los días más aterradores de su vida. Reveló que fue acosada durante varios años por una persona mentalmente inestable y que el jefe de la liga intervino personalmente.

«Envió un equipo antiterrorista a mi casa»: Una amenaza resuelta en un día

La bloguera recuerda a quién pidió ayuda ante una amenaza inesperada y cómo actuó Dana White:

«Hace unos años, una persona totalmente inestable comenzó a acosarme sin descanso. Cuando la situación se volvió muy grave, sin saber qué hacer, llamé a Dana White para pedirle ayuda. Sin dudarlo, envió una unidad antiterrorista a mi casa. En menos de un día, esos especialistas localizaron al acosador y lo incluyeron en una lista negra que le prohibía volar. Honestamente, estaré eternamente agradecida con Dana. En situaciones tan peligrosas, él nunca pierde el tiempo y toma medidas drásticas», dijo Nina.

Amistad y protección detrás del octágono

Nina Drama destaca que el presidente de la UFC mantiene una postura intransigente para garantizar la seguridad no solo de los luchadores, sino también del equipo creativo y los blogueros que rodean a la liga.

Gracias a las medidas inmediatas tomadas por White, el peligroso acosador fue neutralizado, asegurando la tranquilidad y seguridad de la bloguera.