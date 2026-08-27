Golpe al mercado chino: entran en vigor prohibiciones y nuevas normas en la energía de EE. UU.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump en la infraestructura energética del país el estado de emergencia nacional firmó un decreto especial para implementar este régimen. El documento otorga la autoridad para prohibir totalmente o restringir severamente la importación de equipos, repuestos y software para el sistema energético estadounidense desde el extranjero, específicamente de China y otros países «indeseables».

El líder de la Casa Blanca enfatiza que las potencias extranjeras están aumentando el riesgo de explotar las vulnerabilidades en las redes eléctricas que sostienen el sistema de defensa, los servicios de emergencia y la economía de EE. UU.

«Puertas traseras digitales»: ¿Cuál es la verdadera razón de las restricciones?

El decreto señala específicamente que los equipos extranjeros representan una ciberamenaza directa para la seguridad nacional:

«Ciertos actores extranjeros están creando y explotando cada vez más vulnerabilidades en el sistema eléctrico de EE. UU. Las restricciones mínimas anteriores permitieron a organizaciones extranjeras influir en estos sistemas. Por ejemplo, los equipos fabricados en el extranjero podrían contener «puertas traseras» (backdoors) digitales ocultas que permitan una conexión remota por parte de otro Estado. Además, la dependencia de las cadenas de suministro extranjeras crea el riesgo de dejar a EE. UU. sin energía durante interrupciones en el comercio internacional», señala el documento oficial.

¿Qué prohibiciones se introdujeron? 4 restricciones principales

Según la nueva decisión, han entrado en vigor los siguientes requisitos estrictos para las empresas energéticas estadounidenses:

Prohibición de importación e instalación: Se ha suspendido la importación e instalación de nuevos transformadores, generadores, inversores solares y sistemas de gestión de red extranjeros que no cumplan con los requisitos de seguridad;

Desmantelamiento de equipos existentes: El Departamento de Energía de EE. UU. obtuvo el derecho de desconectar, aislar o retirar por completo los equipos extranjeros ya en funcionamiento si se detectan vulnerabilidades digitales ocultas;

Bloqueo de software: No solo se prohibió el hardware, sino también los sistemas de software extranjeros (firmware y sistemas de control remoto) que podrían permitir a los hackers tomar el control de la red;

Prioridad al producto local: Se revisaron las normas de compras federales para dar prioridad a los equipos energéticos fabricados exclusivamente dentro de los Estados Unidos.

Un duro golpe al mercado chino

Aunque el nombre de China no se menciona directamente en el texto, es evidente que el golpe está dirigido principalmente a Pekín.

Hoy en día, China es el mayor proveedor mundial de equipos necesarios para la energía renovable y las redes eléctricas. En particular, aproximadamente el 85 por ciento de los componentes de energía solar del mundo y una gran parte del mercado de transformadores de alta potencia corresponden a empresas chinas. Esta decisión de Trump podría marcar el inicio de una nueva etapa de confrontación tecnológica global.