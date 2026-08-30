Toyota sigue a Tesla y elige el gigacasting para el nuevo Lexus

El gigante automotriz japonés Toyota se prepara para producir un nuevo crossover eléctrico para su marca premium Lexus. Según ixbt.com, el proceso de ensamblaje de este prometedor modelo implementará tecnologías avanzadas popularizadas por Tesla, específicamente el método de gigacasting que crea grandes piezas de aluminio fundido. Esto es lo que informa Ixbt.com comunica .

Es sabido que la tecnología de gigacasting permite reemplazar muchas piezas pequeñas individuales por una sola estructura grande. Esto reduce los pasos en el proceso de fabricación y disminuye significativamente el peso total del vehículo terminado. Este factor es crucial para los vehículos eléctricos, ya que una carrocería más ligera reduce la cantidad de energía necesaria para el desplazamiento.

Las ventajas de la nueva tecnología

Los expertos señalan que el uso de elementos de gigacasting en el nuevo crossover Lexus ayudará a aumentar su autonomía en un par de puntos porcentuales gracias a la reducción del peso. Aunque otras soluciones de producción modernas del vehículo se mantienen en secreto, es evidente que la empresa busca implementar los enfoques más recientes.

Tradicionalmente, Toyota probaba sus tecnologías más avanzadas en sus plantas de Japón o Estados Unidos. Sin embargo, esta vez la dirección de la empresa decidió tomar un camino diferente, centrando su atención en el mercado chino.

Competencia feroz en el mercado chino

La razón principal de esta decisión se explica por la intensa competencia en el mercado de vehículos eléctricos de China. Actualmente, Lexus está significativamente por detrás de los fabricantes locales en este segmento, y el modelo RZ es el único vehículo totalmente eléctrico en la línea de la marca en China.

Por ello, se planea que la producción del nuevo crossover eléctrico se establezca en la nueva planta de Toyota en Shanghái. El lanzamiento del proyecto está previsto para el otoño de 2027, y se espera que este paso ayude a restaurar la posición de la marca en China.

En la etapa inicial, el volumen de producción será relativamente bajo, esperando ensamblar alrededor de 1000 vehículos al mes durante el primer año. Sin embargo, Lexus tiene como objetivo aumentar la producción anual a decenas de miles de unidades posteriormente.

Actualmente, el nombre del coche, las características del tren motriz, la capacidad de la batería y la autonomía exacta se mantienen en secreto. Además, dado que el mercado principal es China, no se descarta que este crossover no se exporte a otros países.