SpaceX solicita el bloqueo del satélite Viasat

La compañía SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha presentado una solicitud ante la Federal Communications Commission (FCC) de EE. UU., exigiendo la prohibición de operar en el mercado nacional para el próximo aparato espacial de Viasat. Esta solicitud se basa en las posibles interferencias graves y conflictos de radiofrecuencia con la red de internet Starlink. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, los funcionarios de SpaceX solicitan a la FCC que limite las operaciones del satélite Viasat-3 F2 en el territorio estadounidense. Según la empresa, este aparato espacial podría afectar negativamente la estabilidad de la red al proporcionar servicios de internet a los consumidores y causar una serie de dificultades a los clientes.

Las negociaciones fracasaron

Según la información difundida, el problema principal radica en la falta de un acuerdo mutuo entre las dos empresas sobre la coordinación de frecuencias. Los representantes de SpaceX destacan que, a pesar de que las partes han tenido tiempo suficiente para resolver las diferencias técnicas y distribuir las frecuencias, en la práctica no se han llevado a cabo negociaciones serias.

David Goldman, vicepresidente de política satelital de SpaceX, expuso sus objeciones en un documento oficial de 25 páginas. Según él, a pesar de los más de cinco años otorgados para finalizar los procesos de coordinación establecidos en las condiciones de la licencia, Viasat no ha tomado medidas prácticas al respecto.

Conflicto en el rango de frecuencias

La solicitud señala que Viasat continúa operando en las bandas Ka destinadas a órbitas satelitales no geoestacionarias (NGSO). Esto podría crear obstáculos técnicos para el funcionamiento de la red Starlink y provocar cruces de radiofrecuencias.

Actualmente, la competencia por las frecuencias orbitales se está intensificando debido al aumento en el número de proveedores de servicios de internet satelital a nivel global. En tales condiciones, es natural que cualquier desacuerdo técnico entre las empresas afecte no solo a ellas, sino también a los consumidores finales.

Por ahora, la FCC no ha anunciado una decisión final sobre esta solicitud de SpaceX. Se espera que el organismo regulador examine los argumentos de ambas partes y llegue a una conclusión adecuada en interés de los consumidores del país.