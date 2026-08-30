Başakşehir - Kasımpaşa: ¿Shomurodov y Fayzullayev en el once inicial?

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Başakşehir - Kasımpaşa: ¿Shomurodov y Fayzullayev en el once inicial?

La tercera jornada de la Süper Lig turca llega cargada de emoción para los aficionados al fútbol uzbeko. En este marco, el club de Estambul, Başakşehir, recibe al Kasımpaşa en su estadio. La alineación oficial publicada antes del encuentro, que comenzará a las 23:30 hora de Taskent, ha entusiasmado a todos los seguidores uzbekos.

El delantero estrella de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov y el talentoso extremo Abbosbek Fayzullayev serán titulares desde el primer minuto con el Başakşehir.

Dúo uzbeko en ataque: Alineaciones confirmadas

El cuerpo técnico del Başakşehir ha optado por su esquema ofensivo más potente para el partido contra el Kasımpaşa:

  • Alineación del Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opéri, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bozok;

  • Oportunidades tácticas: Se espera que la capacidad goleadora de Shomurodov en el centro y la velocidad y creatividad de Fayzullayev por las bandas aumenten drásticamente el potencial ofensivo del Başakşehir.

Una lucha vital por la victoria en la 3ª jornada

En este derbi de Estambul, los tres puntos son fundamentales para ambos equipos:

  • Competición: El Başakşehir, que aspira a los puestos altos en este inicio de temporada, busca la victoria ante su afición;

  • Gran confianza en nuestros legionarios: La titularidad de ambos jugadores uzbekos demuestra su importancia en el equipo y la gran confianza depositada por el cuerpo técnico.

Ficha del partido

  • Süper Lig, 3ª jornada

  • Başakşehir - Kasımpaşa

  • Hora de inicio: 23:30 (hora de Taskent)

  • Alineación del Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opéri, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bozok.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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